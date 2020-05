Lorenzetti pidió que termine "la limitación de las libertades"

El ex titular de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, consideró hoy que "la limitación de la circulación y de las libertades tiene que terminar y enfocarse en donde se transmite el virus", en referencia a la extensión de la cuarentena que dispuso el presidente Alberto Fernández.

"Los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales", expresó el magistrado, quien remarcó: "En Argentina tuvimos una cuarentena rígida y ahora donde se puede liberar hay que liberarla porque no puede ser permanente". "Las medidas son válidas por la emergencia pero tienen que estar limitadas en el tiempo, no pueden ser un estado de excepción. Acá hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial, si la emergencia se prolonga en el tiempo", expresó.

Según contó, "la regla general hoy es que la limitación de la circulación y la limitación en las libertades tienen que terminar y enfocarse en los lugares donde se transmite el virus", aunque destacó que "en Argentina se ha actuado dentro del Estado de derecho".

En declaraciones a CNN Radio, Lorenzetti habló específicamente de las localidades en las que no hubo contagio local. "Ahí no se justifica la cuarentena", expresó, y agregó también que "tenemos situaciones en todo el país donde se comenzó a liberar la cuarentena y se comenzó a trabajar. En la etapa que viene hay que concentrarse en los lugares de riesgo. Hay que salir de la cuarentena global e ir a una limitación específica en los lugares donde se expande el virus: el transporte público, los geriátricos, en lugares de extrema pobreza o donde es muy difícil el control del aislamiento".

Al respecto, Lorenzetti contó que participa en foros internacionales en los que se habla de las posibles salidas a la cuarentena. "Hay un gran consenso a nivel planetario sobre la aplicación de la cuarentena y de ampliar la oferta sanitaria para que los ciudadanos no tengan negación de servicios médicos, pero el problema es qué va a pasar más adelante. La economía mundial se ha parado y cómo se sale de esto. No vamos a poder volver a la misma economía de antes", puntualizó.

Sobre la pandemia, analizó que "la salud humana está muy vinculada a la salud de la naturaleza. Pero estamos frente a un evento coyuntural y extraordinario o estamos ante un proceso evolutivo donde la naturaleza nos muestra sus límites y debemos cambiar nuestro modo de obrar en la economía y en el Estado de derecho".