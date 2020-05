Cornejo: "Que Cristina sea gravitante en el Gobierno es un retroceso y un fracaso"

El ex gobernador de Mendoza y actual diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, volvió a declarar en contra de las decisiones del gobierno de Alberto Fernández en relación al manejo de la economía durante la pandemia y calificó de "retroceso" y "fracaso" que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner tenga vuelva a adquirir protagonismo.

En un diálogo que mantuvo con Infobae a través de una plataforma digital, Cornejo habló de las sesiones virtuales, de la realidad económica del país y de cómo, según él, la vicepresidenta comenzó a ser más gravitante en las decisiones del Gobierno más allá de la independencia que suele predicar Alberto Fernández.

"Yo creo que la economía no da para más, no que la cuarentena no da para más. Que la economía no da para más. Estamos a punto de entrar a la cuarentena más larga de todos los países, primer punto. Si contás los muertos actuales por coronavirus, la cuarentena sirvió. Pero esa es la foto que quiere mostrar el Gobierno", comenzó diciendo Cornejo. "La verdadera cuenta, que es la que la dirigencia tiene la obligación de mirar, es qué pasa en los próximos dos años en la Argentina", agregó.

El ex gobernador de la provincia distinguía a Cristina Kirchner de Alberto Fernández antes de asumir el Gobierno y ahora dice como que son lo mismo. "Los hechos están mostrando que la estratega es Cristina, que el programa es de Cristina, la ideología es de Cristina. Alberto cumple el papel que Cristina tenía en la cabeza cuando lo puso de candidato".

"Que Cristina vuelva a ser gravitante como lo está siendo en estos primeros seis meses de gobierno es un retroceso y parte de un fracaso nuestro. Esa es la bronca que tengo. Ahora, yo he visto al peronismo hacer salvajadas y cometer errores económicos muy por encima de los que se cometieron en el gobierno de Mauricio Macri, y sin embargo no hacen la más mínima autocrítica", aseveró.

"Ni Alberto ni Cristina tienen ningún interés de acuerdo con la oposición. Yo estoy dispuesto a trabajar para un acuerdo. No veo la vocación de Alberto Fernández para buscar entendimientos, de Cristina lo descarto, por ejemplo a la salida de la pandemia. Ese es el desafío que hay que pensar", finalizó Cornejo.