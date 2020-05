Ramón dijo que Cornejo impulsa la persecución política contra Romano

La semana pasada se le dio despacho en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales al pedido de desafuero contra el senador provincial de Protectora Marcelo Romano. El líder de ese espacio político, el diputado nacional José Luis Ramón, salió a cuestionar con dureza a los legisladores que avalaron el pedido y apuntó directamente contra el radicalismo y el exgobernador Alfredo Cornejo. "No sea cómplice de revancha a un hombre, funcionario del estado y luchador de ideales, que por estar peleando por esas ideas usted lo intente someter al desafuero para degradar su persona de bien", aseveró Ramón en un comunicado.

"Desde Protectora Fuerza Política, hacemos público nuestro repudio absoluto a lo que consideramos una persecución política contra el Senador Marcelo Romano, auspiciada por Cambia Mendoza y dirigida por el ex Gobernador Radical", adhiere el documento. "El ensañamiento del ex Gobernador de Mendoza, se debe a que Romano ha sido una de las pocas voces cantantes en la legislatura provincial, de cada uno de los errores del Gobierno, no se lo han perdonado", advirtió.

"No podemos permitir los mendocinos, que continúen avanzando sobre una causa que no tiene ninguna entidad judicial, transformando a Protectora, en el destinatario final de las imputaciones al Senador Romano. Es un perseguido político más, de un partido Radical, que tras el discurso de defensa del republicanismo y la división de poderes ha sometido al Senador a una constante presión", adhiere el texto firmado por José Luis Ramón.

A Romano se lo imputó por presunto "atentado contra la autoridad" durante un altercado protagonizado por la policía y su hija el 11 de agosto. Supuestamente, ese día Romano amenazó a policías que habían retenido a su hija por conducir de manera imprudente, motivo por el cual una fiscal pidió su desafuero de la Cámara alta. Según el senador, es insólito el pedido de desafuero y está directamente relacionado a su postura en temas puntuales como la reforma de la ley 7722.

Desde distintos partidos de la oposición han salido a cuestionar el pedido de desafuero contra el legislador. Tanto el Frente de Todos como el Frente de Izquierda se han expresado en contra de lo que entienden un avasallamiento institucional.

La persecución a un senador de la oposición es contraria a todo el respeto y el sentimiento de Mendoza por las instituciones.

Mi repudio y llamado a la cordura a quienes impulsan este pedido. https://t.co/jdBxxA8beE — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 17, 2020