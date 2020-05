Pichetto defendió a Larreta: “La cuarentena no puede durar para siempre"

El ex senador y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, consideró hoy que “las acusaciones de los intendentes” del conurbano bonaerense al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por ‘flexibilizar’ la cuarentena “no son ciertas” y les pidió que “sean más inteligentes y razonables” porque “ante un aumento de infectados por coronavirus en la Provincia, será la Ciudad quien los reciba”.



“Los intendentes lo ponen a Larreta como el enemigo y lo acusan de algo que no es cierto, porque indudablemente la Ciudad se tendrá que hacer cargo si pasa algo en el conurbano, ya que siempre el sistema sanitario porteño recibe a pacientes de la provincia de Buenos Aires”, dijo Pichetto en declaraciones a radio Concepto.



De esta manera, el dirigente respondió a los intendentes peronistas que cuestionaron la decisión del jefe de Gobierno porteño de habilitar la actividad de varios sectores comerciales en la ciudad.



“Sería bueno que los intendentes lo traten mejor a Larreta, sean más razonables e inteligentes. Creo que hasta ahora Larreta ha hecho las cosas muy bien y con responsabilidad", destacó Pichetto. Y agregó: "Larreta es un hombre equilibrado que viene actuando con mucha prudencia y que está analizando los límites que tiene esta cuarentena y la necesidad de ir abriendo con mucha responsabilidad y con protocolos las actividades comerciales”.





Al ser consultado sobre los dichos del jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, quien había señalado que desde Juntos por el Cambio “están presionando a Rodríguez Larreta”, Pichetto respondió: “Nadie lo está presionando (a Larreta); esa construcción es una fantasía porque en los últimos días sucedió todo lo contrario”.



Sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el ex candidato a vicepresidente junto a Mauricio Macri sostuvo que “la cuarentena no puede durar para siempre y menos en un país como la Argentina que tiene una economía tan débil”. “La cuarentena no inhabilita el ejercicio de la libertad de opinión y de la libertad de visiones que pueden ser diferentes en este marco”, sentenció.



Finalmente, Pichetto concluyó que “el Gobierno ha tenido un resultado positivo con la cuarentena, pero ahora viene el desafío de ir abriéndola para salvar la economía”.