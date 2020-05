Santilli habló de la relación oficialismo-oposición en Buenos Aires

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, destacó hoy la importancia de "seguir trabajando juntos" y en forma coordinada con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, en el marco del aislamiento social por la pandemia de coronavirus y las medidas que se van adoptando para flexibilizar servicios y actividades.



"Horacio (Rodríguez Larreta) habló ayer dos veces con Kicillof adelante mío", dijo Santilli esta mañana en radio Mitre, al ser consultado sobre supuestos 'cortocircuitos' en la relación luego de que varios intendentes peronistas del conurbano bonaerense criticaran la flexibilización adoptada en la ciudad de Buenos Aires, con la apertura de nuevos comercios esta semana.



"Acá no se trata de gustos, sino de trabajar. Estamos en una pandemia, los casos siguen creciendo, hay que aislarlos y llegar anticipadamente. Se trata de eso", dijo Santilli y destacó "el ejemplo de que ayer nos llamó el presidente (Alberto Fernández) para mostrarnos los kits de detección rápida", elaborados por científicos argentinos.



En ese marco, el vicejefe de gobierno porteño agregó: "El seguir trabajando juntos es lo que tenemos que hacer en esta pandemia".



Santilli se refirió de esta manera a la reunión que mantuvieron ayer en la residencia de Olivos con el presidente Fernández para analizar el inicio esta semana en la ciudad de la nueva etapa de la cuarentena obligatoria.



Poco antes de dar a conocer un nuevo kit de diagnóstico rápido desarrollado por científicos argentinos para detectar el coronavirus, el Presidente se reunió con Rodríguez Larreta y Santilli, a quienes les mostró los equipos de diagnóstico.



Durante la reunión, las autoridades porteñas y nacionales compartieron la preocupación por el aumento de contagios de coronavirus de las últimas horas, y analizaron la apertura de los comercios de la ciudad, el aumento de personas transitando las calles y utilizando el transporte público, informaron fuentes del gobierno porteño.



La reunión se produjo al final de una jornada que estuvo marcada por las criticas de varios intendentes peronistas del conurbano que cuestionaron la decisión de Larreta de flexibilizar las actividades comerciales en el distrito porteño, ya que eso impacta en sus territorios.



Ayer las críticas a Larreta llegaron de parte de los jefes comunales de los partidos bonaerenses de Quilmes, Mayra Mendoza, de Berazategui, Juan José Mussi, de Florencio Varela, Andrés Watson; y de Esteban Echeverría, Fernando Gray.



Todos ellos coincidieron en que la ciudad de Buenos Aires no debería haber flexibilizado el aislamiento, y cuestionaron la apertura de actividades dispuesta por el gobierno porteño, por considerar que esa decisión pone en riesgo de contagios de coronavirus a los habitantes de la provincia.



"Para nosotros es un gran problema", manifestó Mendoza y argumentó que muchos de los trabajadores de esos comercios de la ciudad "viven en el conurbano e inevitablemente tendrán que tomar un transporte público".



En respuesta, Santilli dijo esta mañana que la movilidad entre la ciudad y la provincia sólo aumentó entre 3 y 4 puntos esta semana.



"La movilidad habitual entre ciudad y provincia es de 6,3 millones de personas y hoy estamos en un 30 por ciento con 1.800.000 personas. La semana pasada era del 25 por ciento y esta semana, con las nuevas actividades, subió sólo 3 puntos el martes y 4 puntos el miércoles", preciso el funcionario porteño.



"Hay un aumento pero no mucho más de lo que venía sucediendo", minimizó Santilli y explicó que el incremento de casos que se registró en los últimos días en la ciudad "tienen que ver con una situación de 10 días atrás, nada que ver con lo que pasó esta semana", explicó.