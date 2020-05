La gobernadora de Río Negro dijo que con el coronavirus hay que "cuidarse" como con el SIDA

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, entregó equipamiento al Hospital Zonal de Bariloche y recomendó "cuidarse" para evitar, como con el sida, contagios de coronavirus.

La gobernadora entregó al Hospital Zonal de Bariloche 10 camas comunes, seis camas de terapia intensiva y equipamiento y mobiliario en los centros de salud de El Bolsón, se informó hoy.

Al hablar con la prensa, la mandataria dijo que "el Estado dispuso el aislamiento social, una medida dificilísima y puso en marcha un trabajo de difusión para enseñar a la gente a cuidarse".

"Ahora es momento de poner en práctica eso que aprendimos en el aislamiento. Si no me comporto, me contagio. ¿Cómo nos cuidamos del sida? No le pedimos al Estado que nos cuide porque se conocen las formas de contagio y donde están los riesgos. Puede ser que te cuides y te contagies. Acá, lo mismo. Te puede pasar pero si te cuidas te va a pasar menos", amplió Carreras.