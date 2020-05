Isgró: "Esperamos que haya más de una oferta por Portezuelo"

El ministro de Infraestructura, Mario Isgró, pasó este jueves por la Legislatura para defender la licitación de Portezuelo del Viento y aclaró que la última prórroga para la presentación de ofertas se concedió "con la intención de parte del Gobierno de ayudar a quien le faltaba ese tiempo para llegar con su oferta".

Isgró protagonizó una videoconferencia junto al subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guinazú, en la que buscó aclararles dudas a los diputados y senadores.

Esta tarde, junto a @EmilioGuinazu, respondimos las inquietudes que tenían algunos legisladores respecto a la obra de Portezuelo del Viento. Mendoza va a recibir mil millones de dólares, en concepto de compensación por no haber ingresado al régimen de Promoción Industrial. uD83DuDC47 pic.twitter.com/5lZ3Nxg3dy — Mario Isgro (@marioisgro) May 14, 2020

A pesar de que la obra del siglo por ahora tiene un solo oferente, el funcionario aclaró que la obra permitirá la participación de empresas locales. Habrá "3.500 empleos que serán destinados a los mendocinos y muchas pymes van a tener trabajo a partir de esta obra", prometió Isgró.

"Los fondos están acá", destacó el ministro, respecto de los 1023 millones de dólares que acordó recibir la Provincia de parte de la Nación y que están llegando en cuotas.

En ese marco surgieron controversias con parte de los interesados privados e Isgró por eso remarcó que se decidió dar una segunda prórroga para la presentación de ofertas hasta los primeros dias de julio, después de la primeros 90 días, que habían estirado los plazos hasta comienzos de junio.

En el ida y vuelta virtual, los legisladores opositores hicieron hincapié en el hecho de que una sola empresa haya comprado los pliegos. El PJ planteó sus dudas y también lo hizo Protectora. “Es la obra más importante que tiene Mendoza, nos gustaría que haya posibilidad de que se presenten más oferentes”, dijo el diputado Mario Vadillo.

“Esperamos que sean muchas las empresas que participen para ganar la competencia de esta obra", insistió Isgró. Y más adelante, recalcó: “Por ley el mendocino no puede quedar afuera. Esperamos que haya más de una oferta, no tenemos forma de saber hasta el último día la cantidad de los participantes, no se puede dar más prórroga”.

También respondió el ministro de Infraestructura respecto de la situación de Daniel Chicahuala, el funcionario que estuvo ligado a la licitación pero debió renunciar. “Fue uno de los profesionales que participó en el proceso licitatorio, lamento que no puedo estar más en nuestro equipo. Había una incompatibilidad con relación a su función”, reconoció Isgró.