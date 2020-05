Lanata, sobre Alberto: "Nunca fue un estadista, es más un secretario"

El periodista Jorge Lanata dio anoche una entrevista en la que analizó cómo lleva adelante la crisis generada por el coronavirus el presidente Alberto Fernández, y aseguró que "la pandemia y la economía no pueden ser manejadas por una sola persona".

En diálogo con TN, el presentador de PPT señaló que "Fernández está entre dos líneas que no maneja: la pandemia y la economía. No pueden ser manejadas por una sola persona. El nunca fue un estadista, es más un secretario".

Sobre su llegada al poder, Lanata indicó que se dio debido a "algien con muchísimo más volumen político", por Cristina Fernández de Kirchner, su compañera de fórmula. Sobre la expresidenta, dijo que "tiene un problema psicológico que no sé bien cuál es pero es una persona que no está bien".

Luego insistió con la idea de que Alberto es un secretario: "Tiene actitudes de secretario como querer ordenar, administrar, repartir; y se encuentra del otro lado con un vendaval que a veces pasa y a veces no. La pandemia es la peor de las pruebas que se le puede poner. Porque él puede estar contento los primeros dos meses porque subió en las encuestas pero eso dura un soplo y puede terminar en cualquier momento".

Sobre el manejo actual de la crisis, remarcó que el mandatario "hoy está presionado por la economía para abrir y también por la salud para que no haya muertes", advirtió y cuestionó la última flexibilización de la cuarentena al señalar que "la última apertura es excesiva".

Además consideró que el coronavirus todavía no apareció realmente en Argentina. "Ojalá aparezca con pocas muertes por día. Hasta ahora ganamos tiempo sólo para poner camas. Y después de la enfermedad va a haber mínimo dos meses más de cuarentena. El Gobierno no lo dice porque no quiere desanimar más a la gente", consideró.