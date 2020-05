Bermejo dijo que Marcelino Iglesias está "Bolsonarizado"

Las declaraciones del intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias no fueron bien recibidas en la oposición. El senador provincial del Frente de Todos, Adolfo Bermejo, salió al cruce luego de que el jefe comunal pidiera por la apertura de los centros comerciales. A raíz de ese pedido, el legislador del PJ lo acusó de impulsar políticas peligrosas como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Mi postura es que hay que tender a la normalidad y el comportamiento de la gente determinará si la confianza fue merecida o no", manifestó Marcelino Iglesias en una nota de MDZ. En cuanto al pedido elevado a Rodolfo Suarez para que habiliten los shoppings dijo que tienen derechos y "porque son muy fáciles de controlar". "Tienen dos accesos y un sistema de control de ingreso muy aceitado. Se me dijo que no en esta etapa y que sí en otra, pero lo cierto es que con los shoppings se pueden acordar normas y cantidad de gente", esgrimió al Iglesias al ser entrevistado por el periodista Juan Carlos Albornoz.

Sin embargo, las afirmaciones de Iglesias fueron mal recibidas y el senador Bermejo lo cuestionó abiertamente en las redes sociales. "A contra mano y Bolsonarizado", escribió el legislador.

A contra mano y Bolsonarizado. pic.twitter.com/qKJDbNyXDC — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) May 12, 2020

El comentario apunta a Iglesias por priorizar lo económico sobre lo sanitario, o al menos eso es lo que dio a entender Bermejo con su posteo. Justamente, esa postura es la que se le cuestiona al presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien pretende que los brasileños continúen sus vidas con normalidad a pesar de la pandemia.