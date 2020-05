Se anuncia una cosa y se hace otra: incertidumbre en la conducción de la cuarentena

"Vamos a esperar el DNU", decía Rodolfo Suarez el viernes pasado tras escuchar al presidente Alberto Fernández. Lo afirmaba con la cautela que lo caracteriza, pero también por los antecedentes: no siempre lo que se anuncia, es lo que ocurre. Y en Mendoza, además, se le suma alguna demora en la toma de decisiones.

Es tan frecuentes que pasa desapercibido. Estamos acostumbrados a convivir con la incertidumbre que genera la distancia entre lo que se dice y lo que ocurre. El viernes pasado el presidente Alberto Fernández anunció que se flexibilizaba el aislamiento para todas las provincias, excepto el Gran Buenos Aires, incluyendo la posibilidad de reapertura del comercio. La Provincia demoró en tomar una decisión y hoy, con la expectativa de toda la población, en realidad nada cambió.

El Decreto de Necesidad y Urgencia que emitió el Gobierno no establece lo que el Presidente dijo. Con diferencia de dos días, se dispuso una medida mucho más restrictiva de lo que se anunció. El gobierno de la provincia, en ese sentido, tomó la visión más conservadora: esperar a leer la letra chica del Decreto antes de tomar una decisión.

A diferencia de ello, otros distritos, como Córdoba, avanzaron en la reglamentación de la apertura de comercios aún antes de conocido el DNU. "El gobernador es muy respetuoso a la institucionalidad", aseguró el ministro de Gobierno Víctor Ibañez al responder sobre lo que ocurre en otras provincias donde avanzaron en la apertura de actividades aún no incluidas en los protocolos nacionales.

Postergados

Lo que es seguro es que la Mendoza no ha estado entre las prioridades o que la tramitación de los pedidos no ha sido ágil. Desde acá se había enviado 11 protocolos para autorizar actividades hace más de 20 días. La Nación no autorizó ninguna.

Lo mismo había ocurrido con las profesiones, que en la Provincia fueron permitidos con mucha demora a diferencia del resto. También se solicitó la autorización de salidas para hacer actividad física, y Jefatura de Gabinete nunca lo revisó. La industria recién fue permitida en Mendoza hoy, junto con todo el resto de los aglomerados. Todo, a pesar de que la provincia tiene una tasa de contagios baja y que la duplicación de casos es cada 30 días.

Con la actividad comercial pasa lo mismo. El pedido fue elevado el miércoles pasado, pero la respuesta aún no llega. En San Juan, por ejemplo, hoy abrieron comercios y hasta shoppings.

Fuera de las desinteligencias conceptuales, la parsimonia con que se decide va a contramano de las necesidades.