Horacio Rodríguez Larreta comprometido: tuvo que elegir entre Mauricio Macri y Alberto Fernández

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tuvo que elegir entre Mauricio Macri y Alberto Fernández en una entrevista radial. Para salir de la encerrona de forma diplomática, aseguró que trabaja "muy bien" con el presidente Alberto, aunque remarcó que su vínculo con Macri implica "otro nivel de relación, una confianza de años".

"Con Macri trabajo hace veinte años, es otro nivel de relación, una confianza de años. Eso no quiere decir que no puedo trabajar muy bien con Alberto Fernández", aseguró en radio La Red.



El jefe de Gobierno porteño indicó en este sentido que trabaja "con todos, como corresponde", y resaltó que las tareas de lucha contra el coronavirus implican "un trabajo coordinado", con el gobierno nacional y con los de su propio partido.





Asimismo, al ser consultado respecto de si había distintos modos de comunicar los casos de afectados por coronavirus según el distrito, opinó que no tiene "ninguna razón para sospechar que hay distintas modalidades".



"En nuestro caso, primero se da información a nivel nacional a la noche, y nosotros a la mañana siguiente damos datos más específicos respecto de la Ciudad", explicó.



Asimismo, le respondió a los intendentes peronistas de la tercera sección electoral, que en un comunicado habían cuestionado a la Ciudad de Buenos Aires por la apertura de comercios planificada para esta semana, por el impacto que podría tener en la evolución de la enfermedad en el conurbano.



"Esto no implica mayor movilidad, porque el comercio que se abre lo hace como comercio de cercanía, para los que pueden llegar caminando", indicó el jefe de Gobierno de la Ciudad.



En este punto, entonces, enfatizó que, por la apertura que comenzará a regir mañana en comercios del distrito, "no tiene por qué haber más movilidad".

El esfuerzo que hicimos hasta ahora valió la pena. Durante la nueva etapa de la cuarentena salí de tu casa solo si es necesario y, en caso de hacerlo, respetá estas medidas de cuidado y prevención para proteger tu salud y la de quien tenés al lado uD83DuDC47 #CuarentenaResponsable pic.twitter.com/xFHJWsfyJK — Horacio Rodríguez Larreta ?uD83CuDFFCuD83EuDDFCuD83EuDD1AuD83CuDFFC (@horaciorlarreta) May 11, 2020

Además, resaltó incluso que, "en algunos municipios" del conurbano bonaerense "van a a abrir con el mismo criterio de cercanía".



Los intendentes de la tercera sección electoral habían marcado su "preocupación" ante la apertura de comercios en Capital Federal, al asegurar que ese paso resultaba "riesgoso para todo el AMBA".



"Implica mayor movilidad y por lo tanto, teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores y trabajadoras de esos comercios residen en distritos del Gran Buenos Aires, una mayor probabilidad de circulación comunitaria del virus", dijeron en un comunicado difundido en las últimas horas.