Alberto Fernández: "Ellos destruyeron la economía sin ningún virus"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que su gobierno no es "necio" y que quiere "buscar un acuerdo" para "que la Argentina no vuelva a caer en default" de deuda externa, por lo que está "dispuesto a discutir" con los acreedores "si hay una contrapropuesta" a la que el país hizo hace poco más de 20 días.

Asimismo, sostuvo que no quiere "patear para adelante" para el próximo gobierno el pago de la deuda sino "resolver un problema de la Argentina", en un reportaje con el canal C5N.

El Gobierno está mañana fijo una extensión del tiempo de negociación hasta el próximo 22 de mayo, de modo de llegar a un entendimiento antes del vencimiento del plazo de gracia para el pago de unos US$ 500 millones de tres bonos globales.

"Vamos a esperar. Queremos buscar un acuerdo y que la Argentina no vuelva a caer en default. El default es malo y nadie lo quiere", aseguró el Presidente.

Al respecto, dijo que durante la campaña presidencial recibió a fondos de inversión que le propusieron posponer cuatro años el pago de la deuda pero, aseguró, "no quiero resolver mi problema, quiero resolver el problema de la Argentina".

“Los que nos endeudaron nos hablan ahora de cómo tenemos que manejar la economía”, sostuvo el Presidente. “Algunos tuvieron funciones en el Gobierno. Lo conozco a Alfonso Prat Gay hace mucho tiempo. Ellos destruyeron la económica sin ningún virus. Basta con estas cosas. Detesto hablar del pasado, no me gusta hablar de la herencia y lo que me tocó en suerte. Pero el problema de la deuda fue lo que ellos armaron, con un sistema para que los dólares se fuguen con una facilidad enorme. Les pido prudencia”, aseguró Fernández en diálogo con C5N.

"Tenemos que entender que la deuda nos condiciona y que podemos tomar una deuda que podamos pagar, porque sino hipotecamos el futuro", afirmó Fernández, para quien la oferta que se hizo es una en la que "los acreedores no pierden, sólo ganan menos".

"Nuestro mayor esfuerzo pasa por que la deuda pueda ser sostenible. Que cuando yo no esté en el Gobierno, quien se haga cargo de la Argentina pueda pagarla. Con nuestra oferta los acreedores no pierden, solo ganan menos". @alferdez en #MinutoUno por @C5N. #AlbertoenM1 pic.twitter.com/ds3VLOtZFr — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 12, 2020

"Yo estoy dispuesto a discutir", aseguró, aunque dijo que "hasta aquí (los acreedores) no presentaron una contrapropuesta". "Es cierto que algunos fondos especulan con que en cuatro años pueda haber otro gobierno pero vieron que todos los gobernadores e intendentes de la oposición expresaron el apoyo. Hay que entender cómo están las cosas en al Argentina", afirmó.



Ante la pregunta de si el país presentará una nueva propuesta con nuevas condiciones que pudieran aumentar el nivel de adhesión al canje dijo que eso "es muy difícil contestar porque no sé cual es la contrapropuesta".

"No somos unos necios que nos importa llevar al país al default. Quisiéramos que eso no ocurra, pero no somos unos irresponsables. Si hay una contraoferta estamos dispuestos a escuchar todo", afirmó el Presidente.

Por otra parte, dijo que espera que "la Argentina haya aprendido y que entienda que endeudarse para pagar déficit no es una buena idea", tal y como aseguró que ocurrió durante el anterior gobierno.

"Todo lo que entró se la llevaron los amigos del poder. Hay que terminar con la irresponsabilidad, esto es lo que nosotros creemos", manifestó Fernández.

Sobre los contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reencauzar el acuerdo stand-by firmado por la administración del ex presidente Mauricio Macri dijo que se está hablando "permanentemente" para tratar de "buscar un programa y puntos de encuentro".

"Este Fondo parece tener una mayor comprensión. Quiero ser prudente, pero pareciera ser que tenemos la suerte de tener un Fondo distinto al que hubo en el pasado", dijo Fernández.

Respecto a las negociaciones con el Club de París, al que el país debe pagar una cuota de su deuda en los próximos días, sostuvo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "está negociando eso" ya que habló con los primeros mandatarios de Francia, Alemania e Italia, a quienes les pidió "ayuda" con este tema y que "se comprometieron a ayudar".