Rogelio Frigerio: "La crisis económica será similar a la de 2001"

El ex ministro del Interior Rogelio Frigerio dialogó con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio y aseguró que la crisis económica será "similar a la de 2001" y que el Gobierno debe convocar a representantes de todo el arco opositor para "amortiguar el impacto".

"Tiene que haber una convocatoria a expertos en economía y a políticos de todo el arco opositor para amortiguar el impacto de la crisis. Esta va a ser una crisis similar a la del 2001. Lo bueno es que hay una malla de contención social, lo malo es que el mundo juega en contra, a diferencia de lo que ocurrió en aquel momento", explicó Frigerio.

Para el ex ministro del Interior, el Gobierno aún no toma real dimensión de la "gravedad inusitada de la crisis". "Esta crisis no tiene parangón en la historia. Requiere un llamado a todo el arco opositor para amortiguar el impacto. Es muy complejo y riesgoso, pero algo hay que hacer para ir saliendo de la cuarentena. Lo peor que se puede hacer es no tomar ninguna medida y no tener estrategia de salida de la cuarentena, salvando todas las empresas y puestos de trabajo que se pueda", consideró Frigerio.

"No es momento de cerrarse. Son temas demasiado complejos como para que los resuelva solo el Gobierno. Tienen que convocar a expertos de distinto origen para encontrar la mejor salida de esta crisis", agregó el ex ministro.

La Justicia y el Gob tienen que dar marcha atrás con la medida. No tenemos un sistema de prisión domiciliaria que ofrezca garantías. El Estado tiene que ocuparse de la salud de los presos, pero no puede dejar indefensa a la sociedad frente a los violadores, asesinos y narcos. — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) April 29, 2020

Con respecto a su lugar dentro de Juntos por el Cambio y la posición que deben adoptar como oposición, Frigerio destacó que "es muy importante mantener la unidad", pero resaltó que hay que "repensar la configuración". "Hay que reconfigurar los liderazgos. Hay que ser flexibles y respetuosos de los matices. Tiene que haber un liderazgo colegiado y horizontal, respetando las diferencias y manteniendo la unidad", explicó Frigerio, tomando algo de distancia con respecto al ex presidente Mauricio Macri y su liderazgo dentro de Juntos por el Cambio.

Por último, el ex ministro del Interior se refirió a la polémica en torno a las excarcelaciones de presos con la excusa del coronavirus. "Es una pésima idea de la Justicia. Los funcionarios del Gobierno se equivocaron mucho en este sentido. Agregarle este miedo a la sociedad no contribuye en nada. Muchos vecinos están preocupados porque un violador volvió al barrio y manifiestan su malestar. Espero que desde el Gobierno se retracten porque la presión social es muy grande en este sentido", indicó Frigerio, y cerró: "Hay que garantizar la salud en las cárceles, pero no de esta manera. No poniendo en peligro a la sociedad".

Escuchá la entrevista completa en este link.