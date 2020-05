Las chicanas del PJ tras el anuncio de Suarez sobre gasto político

El discurso del gobernador Rodolfo Suarez tuvo como uno de sus ejes la disminución del gasto público. En este sentido, destacó que se avanzará en una Legislatura unicameral y que pretende eliminar las elecciones de medio término. Sin embargo, desde el peronismo salieron a pedirle que comience con remover al titular de Vialidad que avaló gastos injustificados por parte de una funcionaria.

"¿Sabrá el gobernador que tiene como funcionario responsable de Vialidad a una persona que gasta en bombones para el día de los enamorados y se va a comer al shoping con su familia los fines de semana y los pasa como viáticos que pagamos todos los mendocinos? Yo creo que lo sabe", expresó en su cuenta de Twitter el senador Lucas Ilardo luego de escuchar los anuncios del gobernador.

Sabrá el gobernador que tiene como funcionario responsable de Vialidad a una persona que gasta en bombones para el día de los enamorados y se va a comer al shoping con su familia los fines de semana y los pasa como viáticos que pagamos todos los mendocinos??

Yo creo que lo sabe. — Lucas ilardo (@lucasilardo) May 1, 2020

El legislador hacer referencia a Oscar Sandes, quien firmó la rendición de gastos de la caja chica de una funcionaria que se fue de vacaciones con fondos de Vialidad Provincial.

"En lo discursivo: gesto de austeridad y de reducción del gasto público, me parece un debate muy importante y necesario, pero sería bueno comenzar con las acciones por casa. Me refiero por ejemplo a lo de Vialidad, Gastos de custodias, etc", agregó por su parte el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Gómez.

En lo discursivo: gesto de austeridad y de reducción del gasto público, me parece un debate muy importante y necesario, pero sería bueno comenzar con las acciones por casa @rodysuarez, me refiero por ejemplo a lo de Vialidad, Gastos de custodias, etc — Germán Gómez (@GermanGomezMza) May 1, 2020

En la misma sintonía se manifestó el senador Samuel Barcudi, quien dijo apoyar la reducción del gasto público pero pidió avanzar en la investigación por el fraude cometido en Vialidad.

Apoyamos la reducción del gasto político que impulsa el Gobernador Suarez. Con la misma energía que plantea esto, le pido, plantee e impulse la investigación por un supuesto fraude millonario que sucedió en Vialidad que involucra a funcionarios de la gestión. — Samuel Barcudi (@samuelbarc) May 1, 2020

El escándalo en Vialidad saltó a la luz a principios de año, cuando se conoció que una empleada se fue de vacaciones y pasó los gastos al órgano estatal. Entre otras cosas, pagó combustible, peajes, hoteles cenas y almuerzos con dinero de Vialidad Provincial.

El caso fue descubierto por el Tribunal de Cuentas y se habla de malversación de millones de pesos. Entre los empleados involucrados aparece Corina Gallardo, una funcionaria de confianza del administrador General Oscar Sandes. Gallardo fue removida de su cargo por esta irregularidad, pero en el PJ piden que el propio Sandes de un paso al costado.