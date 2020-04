Alberto Fernández acusó a Brasil de "no moverse" ante la pandemia

El presidente Alberto Fernández acusó a Brasil de "no moverse" ante la propagación del coronavirus en ese país y aseguró que tiene "mucho miedo" sobre lo que ocurrirá allí y cómo esa situación va a repercutir en Argentina, por lo que está convencido de que "ahora es la hora del Estado" y de la "inversión pública".

"Me preocupa muchísimo la situación de Brasil. Salvo con Chile, Brasil tiene fronteras con todos los países de América latina y ahí nadie está atendiendo el problema del coronavirus con seriedad. Es de una gravedad enorme, porque hace un mes y medio que estamos advirtiendo lo que está pasando y no se ha movido Brasil", indicó Fernández en una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky y citada por la agencia de noticias Télam.

En ese sentido, el mandatario asumió tener "mucho miedo a los que pase en Brasil y cómo eso va a repercutir sobre nosotros", ya que recordó que "casi el 60%" del comercio exterior" de Argentina es con "Brasil y China".

En particular sobre China, Fernández dijo que "parece estar controlando el tema del coronavirus" y entiende que el gigante asiático "en poco tiempo va a empezar a funcionar normalmente". No obstante, señaló que no estaba muy seguro "de cómo va a funcionar el mundo en lo inmediato" y cómo quedará finalmente.

Por ahora, vislumbró "una caída de la actividad económica en todo el mundo y de las exportaciones" a nivel local, y sobre cómo seguir adelante, no tuvo dudas: "Ahora es la hora del Estado, es la hora de la inversión pública. Ahora el motor es el Estado".

"Y ahora, y para siempre, tenemos que entender que hay tareas indelegables del Estado como la salud y la educación. Y no discutamos más, ahora está probado", expresó el mandatario, que también señaló que "el mundo va a cambiar y Argentina va a aprender" de ese cambio.