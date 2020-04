Polémica: Felipe Solá le dijo "pelotuda" a una legisladora tucumana

Una fortísima discusión mediática cerró la noche del miércoles 29 de abril, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, cometiera un exabrupto contra la legisladora tucumana radical Silvia Elías de Pérez.

El insulto se produjo en el marco de una exposición que estaba dando Solá frente a legisladores nacionales integrantes de comisión de Relaciones Exteriores. Durante la misma, el ministro fue interpelado por los funcionarios legislativos sobre el accionar del Gobierno con respecto a la necesidad de repatriar a los argentinos que aun se encuentran en el exterior.

Sin embargo, no fue el único tema candente, pues también Solá debió responder a los cuestionamientos e interrogantes -visiblemente molesto, por cierto- que se le hicieron con respecto a la postura tomada por Argentina con respecto al Mercosur.

¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior? pic.twitter.com/MukrCqaCZz — Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) April 29, 2020

Las discusiones y los cruces fueron en escalada, y el momento de mayor tensión se produjo cuando Julio Cobos, Esteban Bullrich y Silvia Elías de Pérez le preguntaron por que no se le daba prioridad a los médicos argentinos que siguen varados en el extranjero y que realizan campañas y pedidos constantes para poder regresar al país.

“La prioridad que dije a los cónsules el 12 de marzo fue por fecha de pasaje y que separen personas sin problemas de las personas vulnerables. Ser médico no significa estar listo para enfrentar la pandemia porque las guardias son lugares hostiles", contestó Solá ofuscado.

“No sé si ese médico está dispuesto a ir a un hospital a trabajar, no me gusta que me digan soy médico póngame adelante”, siguió más adelante y de forma vehemente el ministro, quien puso en duda si, en el caso que le diera prioridad para volver a los argentinos que son médicos que están en el exterior, ellos aceptarían trabajar en un hospital público del conurbano o preferirían la actividad privada.

En este punto tomó la palabra Elías de Pérez, quien acusó al canciller de afirmar que "los médicos argentinos perdieron prestigio”.

Frente a esto, Solá levantando la voz le respondió: “No me cambie la bocha senadora, no dije que los médicos argentinos no tienen prestigio, todo lo contrario”. Fue allí cuando, alejándose del micrófono, profirió el insulto "pelotuda", no pudiendo evitar que su voz sea tomada por el mismo.

Elías de Pérez subió el video en cuestión a sus redes sociales, junto con una pregunta: "¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos" varados en el exterior?"

Luego de esto, Felipe Solá esbozó unas disculpas, que no fueron aceptadas.

Le pido disculpas a @SilviaEdePerez. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la comisión de RR EE del @SenadoArgentina. — Felipe Solá (@felipe_sola) April 30, 2020

No tergiversé sus palabras. Y, si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de "pelotuda", canciller. Podemos coincidir o disentir, siempre en un marco de respeto. — Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) April 30, 2020

Agrava la falta de respeto el haberse justificado acusándome tergiversar sus palabras. Curiosa forma de pedir disculpas la del canciller, ¿no? https://t.co/LCYcN8zLzK — Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) April 30, 2020

José María Canelada, legislador de Tucumán y presidente del bloque UCR, quien se infectó con el Covid-19 en el mes de marzo y el 21 de abril confirmó que los últimos estudios le habían dado negativo y por ello fue dado de alta, superando la enfermedad, opinó vehementemente a favor de Elías de Pérez:

El insulto del canciller @felipe_sola a @SilviaEdePerez no tiene justificativo. ¿Así nos representará en cada una de las instancias en qué debería primar la diplomacia? Mi solidaridad con nuestra senadora. pic.twitter.com/vyIGO8HnaO — José María Canelada (@Jota_Canelada) April 30, 2020

Para dar por terminado el episodio, Solá reiteró el pedido de perdón.