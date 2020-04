Las dudas que generan preocupación por los casos en Tunuyán

Los dos casos de coronavirus diagnosticados en Tunuyán sacaron de carril la lógica que el Gobierno tenía respecto al abordaje de la pandemia. Un día después de flexibilizar el aislamiento en pueblos de menos de 500 mil habitantes, aparecen dos casos que generan incertidumbre porque no se sabe dónde se contagiaron. Son personas que no salieron de la provincia, que no tuvieron contacto reconocido con alguien que tenga la enfermedad diagnosticada y que tuvieron actividad social antes de dar positivos en el test.

Uno de ellos es un trabajador de la construcción. Justo una de las actividades que se habilitó. El hombre estuvo trabajando en una obra particular junto a su hijo, quien ahora está aislado. Las dudas están sobre el lugar donde contrajo el virus y la cantidad de personas que estuvieron en contacto con él. El virus lo contrajo con anterioridad a retomar las tareas. De hecho el único síntoma reconocido fue la falta de gusto.

El otro hombre que dio positivo es un chofer de transporte interurbano. En su trabajo no tiene recorridos nacionales, pues cubre la línea Tunuyán - Pareditas. En ese caso también hay dudas. El hombre había estado con síntomas similares a la gripe y fue mal diagnosticado. Primero le firmaron un certificado por faringitis y no se siguió el protocolo por coronavirus. Luego le hicieron el test, pero debieron repetirlo. Allí dio positivo.

Reacción

La reacción en el Valle de Uco fue epidérmica: tras conocerse los dos casos se revirtieron todas las medidas de flexibilización del aislamiento, hubo temor en la población y hasta amenazas a las familias de las personas que fueron diagnosticadas.

Rodolfo Guillén, coordinador de Salud en el Valle de Uco, confirmó que aún no saben cuál es el nexo epidemiológico de las dos personas que se contagiaron "Estamos trabajando para poder establecer el nexo epidemiológico. Se está ha hecho en bloqueo epidemiológico a todas las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada. Estas dos personas no han estado en el exterior y aseguran no haber estado en contacto con gente que haya provenido del exterior", explicó el funcionarios a MDZ Radio.

Entre ellos tampoco hay relación y por precaución todos los contactos también están aislados. Son más de 20 personas. "Son dos casos independientes, no se conocen y no han tenido contacto entre sí. Cada caso tiene sus particularidades. Hemos confinado a aislamiento absoluto a las personas allegadas. Son personas que están en buenas condiciones de salud y con síntomas mínimos. Ayer se testeó en Tunuyán a cerca de 20 personas. Esperamos tener los resultados en el día de hoy", dijo Guillén.