Alberto: "No podemos impedir que la gente tenga una alternativa para salir"

El presidente Alberto Fernández respaldó la decisión de permitir salidas restringidas para que la población "se despeje" del aislamiento. Según dijo, en una entrevista realizada en Radio Con Vos de Buenos Aires, fue una de las recomendaciones de los especialistas.

El Presidente dijo que no hay conflicto con los gobernadores por esa medida, a pesar de la queja de los mandatarios de Córdoba, Santa Fe y el Jefe de Gobierno de Buenos Aires. "No hubo tal conflicto. Venimos recibiendo pedidos de los gobernadores para permitir ciertas actividades económicos. Plantearon que era necesario algún grado de apertura para salir de su casa, salir de las cuatro paredes", aseguró.

Fernández aseguró que hubo comunicación con los gobernadores, aunque reconoció que pudo haber algún malentendido. "Tendría que haber aclarado que íbamos a dejar que los Gobernadores tendrían la posibilidad de regularlo según su necesidad. Entiendo lo que dicen los gobernadores y los acompaño. No tenemos ninguna diferencia. Lo hablé en la conferencia del viernes. No es fácil que un chico esté 35 días encerrado en su casa", dijo Fernández. "Ha existido algún tipo de relajamiento. No podemos impedir que la gente tenga alguna alternativa de salida. Yo tengo mucha confianza en la gente porque la gente se ha comportado responsablemente”, aseguró el presidente.

Fernández ratificó que la medida es universal, pero que cada gobernador puede adecuarlo y si es necesario "eliminarla" por razones sanitarias. "Nuestra recomendación es tener en cuenta todos los aspectos. Cuando uno veía los reclamos de los gobernadores, había pedidos mucho más complejos. Por ejemplo, poner en marcha la actividad automotriz. Permitir que las fábricas funciones en zonas aledañas a las grandes ciudades es mucho más riesgoso que la gente salga una hora", explicó. "Si (los gobernadores) creen que no tienen capacidad de control para que la cosa se desbande, yo no voy a impedirlo", dijo.

Cómo sigue

En cuanto a la expansión de la pandemia, el Presidente fue cauto. "El fantasma existe, no es que no está. El fantasma existe y es un virus que tiene la capacidad de multiplicarse. Es algo que todavía no terminamos de conocer. Lo que sí sé, es que hasta ahora tenemos buenos resultados", explicó.

La situación de las cárceles también es otro foco de preocupación. "Los presos están presos, no en cuarentena. No es simple. Muchas veces el virus se lo lleva un agente del servicio penitenciario. Es complejo. Quiero aclarar que hubo una acordada que recomienda liberar detenidos que tengan mayor riesgo de contraer coronavirus. Pero algunos tienen la tendencia de interpretar mal. Hay quienes dicen 'quieren liberar', no es así", aclaró.

En ese sentido, resurgió el debate por el pedido de prisión domiciliaria para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. "El Gobierno no pidió eso. Hay una posibilidad procesal, que algún detenido o procesado pida. En ese proceso los abogados de Jaime solicitaron. Y se pidió a la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene la función de hacer respetar los tratados de Derechos Humanos. También se aclaró que la Comisión Interamericana hizo esa recomendación. Yo no la conocía. Lo llamé (al Secretario) porque no sabía. Políticamente Jaime tiene las condena que tiene. Pero está el derecho. No se puede negar la Secretaría a cumplir esa función. Pero el pedido se negó", aseguró.

En lo económico, Alberto Fernández se refirió a la suba del precio del dólar y relativizó el impacto atribuyéndole la suba "a la especulación". “Me preocupa, como me preocupa todo. Estamos en una negociación de deuda y hay mucha especulación, cuando uno ve diarios del exterior uno se da cuenta cómo atacan a Martín Guzmán los acreedores. Entre nosotros tenemos periodistas que lo hacen. Es un revival de lo que pasó en 2003. Es lo mismo. El dólar contado con liqui pasó la barrera de los 100 pesos habiéndose operado 30 millones de dólares. Es especulación. Me preocupa, pero sé las causas", dijo.