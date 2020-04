Quién es el funcionario que busca liberar a los presos por corrupción

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, actuó en diferentes juzgados para lograr la liberación de siete presos, cinco de los cuales están o estuvieron detenidos por causas de corrupción. El funcionario actuó en secreto, pero cuando pidió la liberación del ex secretario de Transporte K, Ricardo Jaime, el pedido se filtró y quedó envuelto en una polémica por su cuestionable accionar.

Pietragalla causó un gran escándalo e indignación en la sociedad cuando se supo que solicitó la libertad de Jaime argumentando que corría riesgo de contagiarse de coronavirus en la cárcel de Ezeiza.

Tras el escándalo, desde el Gobierno salieron a aclarar que ni la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ni tampoco el presidente, Alberto Fernández, sabían que su secretario de Derechos Humanos había avanzado con esas gestiones. Al día siguiente, se supo que Pietragalla Corti también había intervenido para buscar la liberación de otro preso ligado a actos de corrupción K, Martin Báez, hijo de Lázaro Báez, ex socio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según consigna Clarín, Pietragalla pidió la libertad de otros 5 presos, pero la Justicia rechazó sus planteos con argumentos rotundos. Además de los pedidos por escrito, junto al Director Nacional Contra la Violencia Institucional, Mariano Pryzbilski, presionaron a través de un llamado para que la jueza Sabrina Namer liberara al piquetero Luis D'Elía. La magistrada informó sobre el "llamado inapropiado" a las autoridades correspondientes.

Tras el escándalo. el presidente citó a Pietragalla en la Quinta de Olivos. El secretario de Derechos Humanos forma parte de un numeroso grupo de funcionarios que responden a otra jefatura política, la de Cristina Fernández. Pietragalla emitió a las pocas horas un comunicado de prensa subido a la web de su organismo en el que explicó por qué hizo lo que hizo.

Comparto el comunicado oficial de la @SDHArgentina https://t.co/CdUOAbLkQ4 — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) April 21, 2020

Ningún vocero de la Presidencia despegó a la Casa Rosada de las aventuras judiciales de Pietragalla, pero lo criticaron duramente off the record.

El funcionario también actuó en el expediente caratulado "Pereira, Ariel Fernando S/ Fraude a una Administración Pública con la modalidad de delito continuado". Pereira es militante del PJ-K y ex concejal de la ciudad de Goya, Corrientes. Fue preso después de que un tribunal lo condenara por haber cobrado un plus de su salario correspondiente a quienes tienen un título universitario aunque no lo tenía.

Pietragalla también se presentó ante la Justicia para lograr la liberación de otra militante de Corrientes afín al "cristinismo", la ex intendente de la localidad de Perugorría, Angelina Lesieux. Fue condenada por haber cometido supuestos actos de corrupción con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. Para la Secretaría de Derechos Humanos es una "presa política". La Justicia rechazó todas las gestiones de Pietragalla, pero existieron.

Pietragalla Corti también intervino en otro expediente, en un caso cuyo afectado se llama Rubén Ortiz. Y pidió el arresto domiciliario para Flavia Saganías. La Justicia de Córdoba la condenó a una pena de 23 años de cárcel de cumplimiento inmediato tras comprobar que había sido autoría de los crímenes de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado y homicidio doblemente calificado en grado de tentativa. Ocurre que posteó en su Facebook que su ex marido había abusado de su hija, una acusación que la investigación judicial demostró que era falsa. Debido a ese posteo, la casa del ex esposo de Saganias, de apellido Fernández, fue atacado por supuestos escrachadores de un crimen que no cometió. Destruyeron su casa, lo ataron a un árbol, fue apuñalado, golpeado y vejado. Fue hospitalizado pero sobrevivió.

Desde el Ministerio de Justicia manifestaron su malestar por el accionar de Pietragalla y buscan determinar si actuó por su cuenta o siguiendo órdenes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, por ahora el funcionario sigue en el cargo a pesar del escándalo.