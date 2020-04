"No tendremos los picos de Europa o Estados Unidos", aseguró un infectólogo que asesora a Alberto

El infectólogo Eduardo López, uno de los médicos que integra el comité de crisis que asesora al presidente Alberto Fernández en el desarrollo de la pandemia de coronavirus, dijo hoy en declaraciones radiales que Argentina no llegará a los picos de contagios que tuvieron países como Estados Unidos, España o Italia. Además, que la cuarentena obligatoria continuará hasta el 10 de mayo, de manera focalizada.

El experto dio declaraciones a Radio Rivadavia, en las cuales dio definiciones certeras acerca del funcionamiento de la cuarentena y de cómo debe continuar el proceso. "La cuarentena se debe prolongar porque es así como hay que manejar las cuarentenas. Pero la cuarentena va a seguir”.

La fecha concreta que los médicos le plantearon al Gobierno y que, aparentemente tendría aceptación, es la del 10 de mayo, es decir, otra quincena de aislamiento obligatorio.

“Se está planteando la flexibilización por provincia o por municipio, aunque no en el Conurbano bonaerense ni en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí en municipios que no han tenido casos como en el interior de la provincia”, aclaró López.

El infectólogo, una de las voces calificadas durante esta pandemia, añadió que se podrían seguir liberando actividades en regiones específicas, lo cual permitiría generar productividad y reactivar la economía. Sin embargo, algunas actividades no hay ninguna posibilidad de que se retomen en lo inmediato.

“Los ciclos lectivos, las escuelas, las actividades multitudinarias, las grandes reuniones que congregan mucha gente en espacios cerrados o semicerrados, los aeropuertos y los mayores de 65 años habría que mantenerlos dentro de la cuarentena”, declaró López.

En otra parte de la charla, el médico hizo referencia al pico de contagios, sobre el cual se ha ido corriendo la fecha desde que llegó el virus al país.

“No va a llegar el pico en la segunda quincena de mayo -aseguró-. A medida que se prolonga la cuarentena, el virus pierde transmisibilidad porque no hay circulación de gente, no tiene a quién contagiar. Desde ya, si la cuarentena se extiende hasta el 10 de mayo, creo que el pico se va a correr hasta junio. La clave es que no sea muy alto y que no se sostenga en el tiempo”, explicó el médico.

Sin embargo, ese pico no está ni cerca del que se pensaba en otros momentos, como tampoco se acerca a los que están llegando en Estados Unidos o algunos países de Europa.

"Argentina va con una curva en ascenso suave, paulatina, donde no hay multiplicación de casos cada tres días como ocurrió en otros países, sino es una curva de duplicación de casos cada doce días. Yo soy cautamente optimista: pienso que va a haber un pico que no va a saturar o colapsar el sistema de salud. Va a ser manejable, va a ser un pico moderado. No va a ser un pico de los modelos de Estados Unidos, Italia, España o Francia”, cerró.