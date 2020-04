Empleados del Casino pelean para no sufrir un recorte del 30%

La situación económica de la provincia no es buena y ayer el ministro de Hacienda Lisandro Nieri reconoció que los sueldos estatales de los próximos meses no están garantizados. Incluso, este mes unos 500 empleados de ATM cobrarán al menos un 40% menos por no haber cumplido la meta de recaudación de marzo para que se active el "fondo estímulo". En el Casino sucede algo similar y desde el gremio que nuclea a los trabajadores han iniciado distintas acciones legales para garantizar que al menos este mes perciban el 100% de sus sueldos.

Explicar la situación de los empleados del casino no es sencillo. Un 50% del sueldo sigue el régimen de gobierno de los empleados estatales, mientras que el 50% restante se integra por adicionales de productividad. Esa última mitad se relaciona a las metas de recaudación pero tenía una cláusula que establecía que en casos de que no se alcance el piso de recaudación, se toma como base de cálculo la recaudación del mejor mes histórico. Ese polémico "gatillo" se acordó en paritarias en el año 2014 pero fue anulado por un decreto de Rodolfo Suarez que luego ratificado en la Legislatura.

Esto deja en un limbo a los empleados del Casino, los cuales no están yendo a trabajar porque todas las sucursales están cerradas por cuarentena. Teniendo en cuenta que la recaudación de marzo fue baja porque solo se trabajó durante los primeros 15 días del mes, a priori los empleados cobrarían alrededor de un 30% menos en concepto de estímulo. Y en el mes de mayo, debido a que la recaudación de abril fue cero, directamente no habría bonificación alguna y percibirían el 50% del salario.

Para que esto no ocurra, desde el gremio del casino han realizado una batería de presentaciones judiciales. La última acción de la Unión Personal de Juego del Casino de Mendoza fue reclamar que el último día del mes se pague la totalidad de los haberes y que no se les descuente parte (30%) del ítem bonificación por la recaudación. El argumento que esgrimen es que la Legislatura ratificó el 4 de abril el decreto 401 de Rodolfo Suarez que eliminaba el piso histórico de cálculo de ese ítem. Para el gremio, la ley no es retroactiva y rige desde abril, por lo que se tiene que la bonificación de marzo debe garantizarse.

En otras palabras, a la hora de liquidar el ítem bonificación de marzo no tomar en cuenta la recaudación real, que fue baja, sino la del mejor mes histórico como se estableció por paritaria en 2014.

La cosa cambia con el sueldo del mes que viene. Allí se computaría la bonificación del mes de abril y se haría sobre la recaudación real, la cual fue cero. Por ese motivo, no habría bonificación alguna y en mayo los empleados solo cobrarían la mitad de su salario.

Pero para que eso tampoco ocurra desde el gremio han interpuesto dos medias en la Suprema Corte. En concreto, el secretario General del sindicato Martín Caín explicaron que se presentó una acción de inconstitucionalidad acompañado de una medida precautoria. "La medida precautoria evita que se aplique la ley que ratifica el decreto de Suarez hasta que la Corte no resuelva la cuestión de fondo", manifestó el sindicalista. Legalmente, lo que debe dirimir la Corte es si un decreto puede modificar un convenio paritario.