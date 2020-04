Asamblea Legislativa: Suarez dará su discurso sin los legisladores

El gobernador Rodolfo Suarez dará su primer discurso ante la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo de forma inaudita: acompañado por apenas un par de funcionarios, hablará ante un recinto vacío y por vía teleconferencia con los diputados y senadores.

Previendo la continuidad de las medidas de aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus, y teniendo en cuenta la gran cantidad de legisladores que forman parte de los grupos de riesgo, tanto la Cámara de Diputados como su par del Senado resolvieron que el mandatario provincial brinde su alocución el próximo viernes sin la presencia física de los legisladores en el recinto, quienes en cambio se comunicarán mediante una plataforma virtual para seguir la conferencia.

El presidente de Diputados, Andrés "Peti" Lombardi, anunció que "el gobernador dará su discurso desde la Legislatura, acompañado por el vicegobernador (Mario Abed) y por mí, mientras que el resto de los legisladores que componen la Asamblea Legislativa van a estar conectados por la plataforma online y el resto de los invitados podrán seguirlo a través de las distintas señales de video streaming y televisión".

De todas formas, la modalidad virtual no le es ajena a los legisladores, quienes desde el inicio de la cuarentena en Mendoza están trabajando vía teleconferencia, tanto en reuniones de comisiones como en las sesiones de recinto: "La Constitución provincial y nuestros reglamentos internos dejaban abierta la posibilidad de que la Legislatura no sesionara en el edificio. Por ende, hay que tomar todas las acciones necesarias para que las sesiones sean legales y nos debemos adecuar al trabajo en forma online".

"Por ejemplo, las reuniones de comisión online tienen asistencia perfecta de los legisladores, lo que significa que tuvimos una reacción rápida gracias al acuerdo con todos los partidos políticos", añadió en comunicación con el programa Sonría lo estamos filmando, de MDZ Radio.

Por otra parte, Lombardi desestimó las acusaciones de algunos diputados de la oposición respecto a la presunta escasez de información para los legisladores y la falta de diálogo con el Ejecutivo: "No siento que sea así, ya que en la Cámara hemos armado un equipo para atender temas particulares y yo he resuelto un montón de necesidades de información que tienen los legisladores, y si no las tengo me comunico directamente con el gabinete, ya que no es posible que 48 personas estén llamando a la ministra de Salud para preguntarle por la misma noticia".