Malestar de la Federación de Psicólogos por no estar incluídos en la flexibilización de la cuarentena

La Federación de Psicólogos de la República Argentina planteó su malestar al jefe de Gabinete Santiago Cafiero a través de una nota en la que explica que la decisión administrativa n° 524/2020 en el BO, la cual regula las nuevas excepciones al aislamiento social, no explicita ni aclara si los psicólogos, que no realizan atención médica pero se encuentran reconocidos hace aproximadamente 40 años como profesionales de la salud, están exceptuados o no.

El punto 5 del artículo uno de la mencionada regulación dice exactamente así: "Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo".

Al respecto, en la nota en cuestión la Federación le solicita a Cafiero "la aclaración pertinente para conocer si esta excepción contempla o excluye a los/as trabajadores/as profesionalizados/as de la Salud Mental, y con ella a los usuarios que requiriesen acceso a la salud, o solamente excluye a los profesionales de la Psicología".

Los profesionales contactaron a Cafiero en su carácter de coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”.

"Antes que nada, es importante para nosotros aclarar que desde el principio del ASPO, desde esta Federación hemos venido sosteniendo su cumplimiento, tal cual puede observarse en cada una de las definiciones que públicamente hemos realizado. Como trabajadores/as profesionalizados/as de la Salud Mental, desde nuestras entidades de base –Colegios Profesionales de 20 Provincias y representación de Asociaciones en otras 4- venimos acompañando (en muchos casos de manera voluntaria) los procesos de atención en el marco de la pandemia a partir de las estrategias territoriales desarrolladas por las autoridades sanitarias locales", exponen.

"El colectivo de psicólogas y psicólogos de nuestro país (alrededor de 120.000) viene realizando adaptaciones para dar cumplimiento a las distintas medidas que son de público conocimiento para enfrentar esta pandemia. Hemos considerado aconsejable establecer medidas excepcionales por el plazo que dure la exigencia de aislamiento social, preventivo y obligatorio que emanan de los sucesivos DNU de la Presidencia de la Nación, como por ejemplo la atención remota, atención que aún hoy no es reconocida por algunas Obras Sociales y Prepagas a pesar de la recomendación que hiciese la Superintendencia de Servicios de Salud".

Los psicólogos firmantes le solicitaron también al Jefe de Gabinete "que se ponga más énfasis (no sólo recomendación sino fiscalización y sanción) para que los/as asociados/as o usuarios/as de estas empresas y obras sociales puedan acceder a los servicios por los que pagan, y que nosotros/as, como prestadores, no suframos abusos por parte las mismas".

A continuación, podés leer el escrito completo: