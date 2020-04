El pedido de Alberto Fernández por su cumpleaños: "Cuídense"

El presidente Alberto Fernández continuó esta madrugada con su hábito de responder mensajes a través de las redes sociales y, en este caso, agradeció saludos por su cumpleaños número 61, y reiteró la necesidad de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio iniciado el 20 de marzo pasado ante el avance del coronavirus.

"Está muy bien Pablo!!! No dejes de cuidarte. Es el mejor regalo que pueden hacerme. Te abrazo a la distancia", le recomendó el Presidente a un usuario de Twitter, que lo saludó: "Feliz cumple Alber. Mi humilde regalo es no violar nunca la cuarentena". También lo felicitó por su cumpleaños la usuaria de @LudmilaDT: "Hoy también es mi cumple y como me van a ignorar por saludarte a vos (incluso yo misma) mataría por tu saludo de feliz cumple igual... Feliz cumple mi Presidente orgullo".

A este mensaje, el Presidente respondió: "Que los cumplas feliz...que los cumplas feliz. Yo no me olvido de vos. Que tengas un lindo día!!! Beso muy grande a la distancia". Además, el jefe de Estado festejó y agradeció un video que publicó Marga Wirkierman con el texto "Sorpresa @alferdez Fuerza Presidente!! Vamos que salimos entre todos".

"Gracias @MargaWirkieran!!! Gracias a quienes me brindaron su voz y su tiempo en este hermoso video que han subido. Los quiero mucho. Voy a dar todo de mi para que la dicha lo atrape. Los abrazo con el alma a la distancia", expresó el mandatario. Asimismo, un joven usuario llamado @Juancito publicó: "Presidente hoy es mi cumple y la paso solo por la cuarentena. Feliz cumple!". Fernández le contestó: "Feliz cumple Juancito!!! Lo mejor para vos. Cuidate mucho. A la distancia celebramos juntos. Fuerte abrazo".

Otro usuario le escribió el mensaje "@alferdez voy a romper la cuarentena porque me ignoraste. Te quiero, feliz cumple" y el mandatario le advirtió: "Animate a romper la cuarentena y te voy a ignorar para siempre. Abrazo muy grande a la distancia". Con el hashtag #AlbertoCumple, diversos usuarios -entre ellos personalidades públicas- envían desde los primeros minutos del día de hoy sus saludos de cumpleaños al jefe de Estado.

Fernández celebra hoy su cumpleaños número 61, acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez, su hijo Estanislao y su perro Dylan en la Residencia de Olivos, desde donde coordina las acciones para mitigar el avance del coronavirus en el país. Fernández nació el 2 de abril de 1959 en el Sanatorio Antártida, el mismo que visitó ayer junto al sindicalista Hugo Moyano y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el marco su reinauguración y del acuerdo firmado entre el gremio de Camioneros y la provincia de Buenos Aires para atender personas con coronavirus.