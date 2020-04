Cornejo: "La pandemia está siendo usada para esconder las peores miserias del kirchnerismo"

A pesar de que la pandemia ha mostrado signos de unión entre oficialismo y oposición, siguen apareciendo rispideces por temas puntuales que hacen a "cuestiones políticas" en medio del intento mancomunado por frenar el avance del coronavirus.

El diputado nacional por la UCR y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aprovechó el domingo para "pegarle" al presidente Alberto Fernández por el nombramiento de más de 400 gerentes y jefes de la Anses en todo el país.

Cornejo, notablemente molesto con la designación de estos cargos, escribió: "El presidente @alferdez pidió al sector privado esfuerzo mientras apagó la economía. Pero la Anses, con sus oficinas cerradas, incorpora y nombra a cerca de 400 gerentes y jefes en todo el país. La pandemia está siendo usada para esconder las peores miserias del kirchnerismo".

A pesar de que las oficinas están cerradas, la Anses siguió moviéndose internamente durante la pandemia y desde el Gobierno nacional agilizaron los nombramientos en cargos jerárquicos. Se trata de cerca de 400 gerentes y jefes que son ubicados en todo el país. En Mendoza son 13 los gerentes y encargados de las "UDAI" que serán repuestos. Son cargos que quedaron vacantes en el cambio de gobierno y ahora serán ocupados.

Mientras tanto, en una entrevista con el diario La Capital de Rosario, Cornejo afirmó que "el gobierno venía sin plan y la pandemia se lo dio". Además, advirtió que la cuarentena "no puede durar más de una semana" y cuestionó que para pymes, profesionales independientes y monotributistas "no ha habido plata en la mano".

"Las medidas económicas deben ser ponerle dinero a las empresas para que no quiebren", resaltó y agregó: "No hablo de Techint, que es lo que el gobierno en su relato quiere marcar. Hablo de empresas me refiero a las pymes, al cuentapropista, al monotributista, el profesional independiente. Ahí no ha habido plata en la mano. Podría ser que el pago de salarios de este primer mes de cuarentena pueda ser descontado de impuestos, o directamente darle dinero a la empresa para pagar la nómina. Si se va a emitir para pagar los gastos del Estado, por qué no emitir para cubrir al sector privado. Sino la crisis social que se avecina va a ser muy profunda: con alto desempleo, alta pobreza, alta inseguridad. Las empresas no se recuperan así como así: la caída de las empresas es también la caída de empleo".

Sobre la oferta del gobierno a los acreedores de la deuda, también opinó y destacó: "Es positivo que el gobierno negocie y haga una oferta. Entiendo que se ha hecho una propuesta más generosa que la que se presentó el jueves. Además, ahora, a diferencia de lo que pasó anteriormente, el gobierno tiene una oposición seria: acompañamos la reestructuración de la deuda con dos leyes, en donde le dimos mandato para esta negociación. De todas formas, la responsabilidad de la negociación obviamente es del gobierno".