Caló se indignó con los medios y dejó un mensaje para Alberto

"Me indignan los titulares de los diarios que desinforman", aseguró Antonio Caló al ser entrevistado por MDZ Radio. El enojo del sindicalista se debe a la interpretación que se hizo sobre el acuerdo que alcanzó con las empresas metalúrgicas. "La UOM en ningún momento firmó una baja de salario del 30%. Firmó que en la suspensión es obligatorio pagar el 70% del salario", aclaró. Además, durante la entrevista destacó el rol del presidente pero al ser consultado sobre si debería bajarse el sueldo aclaró que las autoridades de la UOM lo bajaron un 30%.

"La gestión de Alberto Fernández es excelente. Mostró que es un conductor. Cuando el barco se hunde el capitán se pone en el timón y trata de sacarlo a flote. Eso es lo que ha hecho y lo felicito. De cualquier cosa se sale, pero de la muerte no sale nadie. Tenemos que tratar que no haya muertes", aseguró el dirigente gremial.

Pero al mismo tiempo marcó un pequeño contrapunto cuando se le consultó si los funcionarios deberían bajarse el sueldo en este contexto de crisis. "Yo no voy a opinar sobre los salarios de los funcionarios, no es mi terreno. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cada uno es responsable de sus actos. La cúpula de la UOM se bajó un 30% los salarios porque no alcanza la guita para pagar los sueldos a los empleados", manifestó.

Incluso, adhirió que a pesar de ese gesto el dinero en la UOM no alcanza para pagarle a los 4000 empleados que tienen en los efectores de salud propios y que deberán pedirle ayuda al gobierno nacional para poder pagarlos.

"Nosotros nos bajamos el 30% los salarios. En la UOM tenemos un grave problema porque tenemos 4000 trabajadores en nuestros sanatorios. Tenemos que pagarle a médicos y enfermeros y nos manejamos con los aportes de los trabajadores metalúrgicos. Si no hay aportes, no tenemos para pagar salarios a los trabajadores. Nos nutrimos de esos aportes estos 20 días no hubo porque no trabajaron los bancos", explicó.

"No nos hemos reunido con Alberto Fernández todavía. Le vamos a pedir al gobierno que nos ayude a pagar a médicos y enfermeros", adhirió.

Sobre la situación a futuro para el sector metalúrgico afirmó que el panorama es malo pero que están trabajando para garantizar el trabajo a sus afiliados. "El acuerdo es una garantía de que por 120 días no va a haber despidos y de que si hay suspensiones para los que están en la casa, cobrarán el 70% de su salario", subrayó el líder sindical que está en cuarentena porque un dirigente de la UOM dio positivo de Covid-19.

"Estoy haciendo la cuarentena igual que otros cuatro compañeros. No está en cuarentena toda la UOM comos e ha dicho", remarcó.

Escuchá la entrevista completa.