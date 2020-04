Las hipótesis que manejan en Malargüe para explicar los contagios

La situación que se vive en el departamento de Malargüe es compleja. El Hospital Regional solo cuenta con dos respiradores y son tres las personas contagiadas. A eso hay que sumar a un hombre que ya falleció como consecuencia del coronavirus en el municipio. Lo curioso es que tres de los cuatro contagiados son integrantes de una misma familia, mientras que el cuarto positivo es un técnico que trabaja en el centro de atención médica.

Lo que le quita el sueño a las autoridades municipales y al Ministerio de Salud es determinar cómo llegó el virus a la comuna. Si bien no hay un nexo preciso, en el gobierno aseguran que es impreciso hablar de transmición local ya que todos los casos están vinculados a una misma familia.

En concreto, hay cuatro teorías sobre cómo se contagió el hombre de 85 años que perdió la vida esta semana. Ese fue el primer caso positivo, al cual se sumó luego el de su esposa y hoy se cofirmó que un hijo de la pareja y un empleado del Hospital Regional también se han contagiado.

La primera teoría que se esbozó y se tomó como la más probable era que el nexo fuese otro hijo de la pareja. Se trata de un médico de OSEP que trabaja en la comuna y atendió a personas que venían de Buenos Aires. En un principio todos daban por hecho que ese fue el nexo, pero la hipótesis se desmorona porque ese hombre ha dado negativo en todos los testeos que le han practicado. Es decir, el no está infectado por lo que no puede ser quien transmitió la enfermedad a sus padres.

La segunda teoría hablaba de un viaje a Chile en el cual habrían contraído el virus. Se decía que el matrimonio había estado en el vecino país e incluso que tuvieron contacto con europeos en el vecino país. Pero esa posibilidad también fue descartada por el intendente del municipio Juan Manuel Ojeda. Según el jefe comunal, esa versión del viaje se viralizó por las redes pero está descartada porque la familia no viajó a Chile. "Los datos no indican esto porque su familia no viajó en los últimos días a Chile", expresó Ojeda en MDZ Radio.

Eso empieza a complicar aún más la búsqueda del nexo pero existen otras líneas de investigación. Una de ellas apunta a la posibilidad de que el contagio haya sido por el alquiler de unas cabañas de la familia a personas que venían de Europa. Desde el Ministerio de Salud no descartan que ese haya sido el nexo que llevó el virus a Malargüe, ya que le habrían alquilado en los últimos meses a turistas italianos.

Por último aparece una cuarta posibilidad que parece aún más remota. El municipio suele recibir a trabajadores de distintos puntos del país que se desempeñan en el rubro petrolero. No descartan que el fallecido haya tenido contacto con algún foráneo, pero creen que es lo menos probable ya que no solía salir del hogar.

Más allá de que aún no saben con precisión cómo fue que el coronavirus llegó a Malargüe, desde el Ministerio de Salud sostienen que no se puede hablar de transmisión local en la comuna. Específicamente, porque los cuatro casos están vinculados a la misma familia. Es decir, no saben cómo se contagiaron, pero el nexo es la familia. El cuarto contagiado es un técnico que trabaja en el Hospital Regional y que atendió al difunto.

La situación es delicada teniendo en cuenta que se trata de un municipio pequeño que solo tiene dos respiradores en el Hosptial Regional y aguarda la llegada de otros tres. Si bien el centro de atención no cuenta con muchas camas, ante la eventual posibilidad de que se registren más casos se ha preparado un hotel como centro de atención pre o pos hospitalario, así como también un albergue municipal donde han colocado camas.