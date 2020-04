Mujica se alejó de Alberto: "Si pido que pongan y yo no pongo, es medio careta"

Sin ánimos de ser confrontativo, pero fiel a su estilo franco y reflexivo, el expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica volvió a brindar una jugosa entrevista donde dejó una frase que tranquilamente podría aplicar a la relación de la clase política argentina con el deseo de muchos ciudadanos.

Es que cuando le consultaron sobre la decisión de los políticos y funcionarios uruguayos de bajarse los sueldos en medio de la crisis por el coronavirus como un gesto colaborativo, Mujica dijo sin vueltas: "Cuando las papas queman hay que colaborar. Si pido que los otros pongan y yo no pongo es medio careta, ¿verdad?".

Más allá de la frase que hace asentir a muchos en nuestro país, el popular exmandatario reconoció que a Alberto Fernández "le tocó bailar con la más fea" en alusión a la pandemia de Covid-19. "Intentó dar una respuesta por predicciones técnico-científicas fundamentalmente, pero ni la ciencia lo tiene claro", argumentó Mujica.

"Estamos experimentando, estamos aprendiendo y se pueden tomar decisiones porque "me parece", porque "podría ser" o porque "priorizo esto y no lo otro", comentó el ex presidente uruguayo poniendo en su boca expresiones que también ha utilizado Alberto Fernández en algunas de sus conferencias.

Donde no ahorró críticas fue para los presidentes de Brasil y México, quienes no hicieron caso a los especialistas en un primer momento y ahora las personas en sus países están pagando las consecuencias, pero luego volvió a su tono reflexivo y dejó consejos para transitar la cuarentena y salir de ella con aprendizajes.

"No pierdan la oportunidad de hablar con el que llevan dentro. Es un momento de repasar y mirar nuestra propia vida a la distancia. Ser jueces de nosotros mismos porque seguramente hay cosas que no vieron y les enseñarán mucho. Los humanos aprendemos más del dolor que de la bonanza", finalizó.