Las pymes le reclaman a los bancos que mejoren urgente su atención

La Federación Económica de Mendoza (FEM) emitió un comunicado donde expresa su preocupación por la forma en la que el sector bancario le está prestando servicio a las pymes y comercios, quienes desean hacerle frente a sus obligaciones como depósitos, pagos, servicios, proveedores, entre otros.

"Este no es un tema menor ya que está afectando seriamente la cadena de pagos", indicaron. Además, manifestaron que recibieron quejas como "buzones de cajeros que se traban una y otra vez, colas interminables, cajeros completos que no aceptan nuevos depósitos hasta no ser descargados, lo que complica y demora la operación de depósitos y retiros de efectivos necesario fundamentalmente para pagar tareas de cosechas y jornales que se efectivizan semanalmente".

"Queremos recordar que el empresario Pyme necesita moverse en forma diaria con los bancos. Tal como está implementada la atención no está funcionando", indica la FEM en el comunicado.

Por lo tanto, pidieron que necesitan "más que nunca que el sistema bancario acompañe a las empresas en esta difícil situación".

COMUNICADO DE PRENSA DE LA FEM POR LA ATENCION DE LOS BANCOS A LAS PYMES



FEM reclama que bancos mejoren urgente sus operatorias y formas de atención.



— FEM (@FEMPRENSA) April 14, 2020

"Ante esto solicitamos a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para agilizar la atención, dado que esto hace al funcionamientos de las pequeñas y medianas empresas que tal como expresamos anteriormente, necesitan imperiosamente pagar sus obligaciones", culmina el comunicado.