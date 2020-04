Ordóñez: "La justicia mendocina hoy atiende muchísimas urgencias"

Ante un pedido del Colegio de Abogados para retomar las actividades en la Justicia, la respuesta llegó a través del cosecretario general de la Federación Judicial Argentina, el dirigente Carlos Ordóñez.

En el programa Sonría lo estamos filmando por MDZ Radio, indicó que "el presidente (Alberto) Fernández ha decidio mantener la cuarentena porque no hay razón sanitaria para levantarla. En esta emergencia la responsabilidad es garantizar primero la vida y la salud de todos nosotros".

Además, señaló que "en ese aspecto debemos entender que la Justicia no está cerrada. Hay guardias y servicios mínimos que se siguen manteniendo. Hay trabajo importante de magistrados, funcionarios, auxiliares, empleados y personal de maestranza que están en sus lugares de trabajo. La cuarentena tiene que respetarse a rajatabla y atenderse los casos imprescindibles, como casos de seguridad, violencia de género, de carácter alimentario y de la libertad de personas que no pueden esperar que termine la cuarentena".

"La esencialidad de los servicios está definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Justicia no es un servicio esencial. Y esto no se puede modificar por una ley o un decreto. Para que la Justicia sea una servicio esencial tendría que haber una reforma de la Constitución", indicó Ordóñez.

A la vez, manifestó que "nadie puede negar que en los servicios mínimo, la Justicia es un servicio indispensable. Si hay personas que no están recibiendo alimentos porque no se hicieron trámites en el Poder Judicial, eso no puede continuar así. Rescato todas las personas que están atendiendo ya sea en forma presencial o por teletrabajo, todas las urgencias que se dan en la justicia mendocina, que no son pocas, sino que muchísimas".

Escuchá el audio completo en MDZ Radio: