La desafortunada comparación que hizo el intendente de Lavalle

El jueves el intendente de Lavalle Roberto Righi explicó en MDZ Radio cómo están trabajando los municipios para hacer frente a la pandemia. Específicamente, habló de las particularidades de su comuna y el trabajo que están haciendo los lavallinos para levantar la cosecha de uva, tomate y otros alimentos. Pero al mismo tiempo se refirió al rol de fiscales de precios que les ha encomendado el presidente Alberto Fernández y el papel que cumplen en la lucha activa contra el virus. A la hora de exigir la llegada de recursos al municipio, el intendente pidió que no se use a los intendentes como a "la empleada paraguaya".

En concreto, Righi hacía referencia al pedido de que los recursos que envíe la nación a Mendoza lleguen de forma equitativa a todos los departamentos. El jefe comunal aseguró que además de controlar precios, están desinfectando lugares públicos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, con el área departamental, con Bomberos, con hospitales y con todas las instituciones.

En ese contexto, reclamó que los fondos nacionales que lleguen a Mendoza se coparticipen de forma equitativa. "Si no, somos la empleada paraguaya. Se utiliza para todo pero cuando llega algo quedamos alejados de eso", aseguró.

El reclamo fue expresado días antes por autoridades del PJ que temen que los fondos lleguen de forma desigual favoreciendo a municipios del mismo color político del gobernador. Pero más allá de ello, Righi destacó el trabajo que está haciendo Rodolfo Suarez así como también Alberto Fernández a nivel nacional.

"Le reconozco a Suarez que se haya puesto al frente como lo hizo Alberto Fernández a nivel nacional, ya que convoca a todo el mundo para trabajar y lo que está haciendo para que podamos avanzar todos juntos", sostuvo.

En cuanto a la tarea que el presidente les encomendó a los intendentes de salir a controlar precios, Righi aseguró que ya lo están haciendo. "Esperemos que nos e detecten comercios con precios abusivos. En las redes hay denuncias y cuando van los inspectores no era real. Dios quiera que los comerciantes no se les vaya la mano. Que el proveedor que provea un insumo no le compres porque tenés que comprar a precio superior y violar los precios máximos", sostuvo.

En cuanto a lo que se pueda llegar a recaudar en concepto de multas a comercios que infrinjan el límite de precios, sostuvo que el dinero debería quedar en la comuna y no en la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. "Ya veremos el tema de la recaudación. Lo verán los asesores legales. Pero si el problema es acá y lo detectamos con nuestra gente, desde el sentido común la recaudación debería ser para el municipio. Debería ser por ese lado", finalizó.

Al igual que el resto de los jefes comunales Righi remarcó que la situación económica es en todos los niveles mala. "Hay una disminución del 70% u 80% del pago de servicios", concluyó.

Escuchá la entrevista completa.