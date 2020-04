Alberto prioriza la salud, pero no cede en lo político y concentra el poder

La decisión del presidente Alberto Fernández de extender el aislamiento obligatorio pero dejar abierta una ventana para que haya zonas donde se permita la circulación tiene dos enfoques: el sanitarista y el político.

Por el lado de la salud, el Presidente defendió la decisión en base a los datos estadísticos de la evolución de la pandemia en Argentina y la idea de que la curva se acható, que hay menos casos de los esperados y que el aislamiento funcionó. La plataforma de ello son los datos y la opinión de los expertos.

En el plano político Alberto sigue concentrando el poder de decisión. Aunque abrió una ventana a que haya pueblos, regiones o provincias que flexibilicen el aislamiento, dejó claro que la decisión de hacerlo será netamente de él y su equipo. "Vamos a escuchar a los Gobernadores, pero la decisión la tomamos nosotros", aseguró.

En ese sentido, cada mandatario provincial deberá justificar el pedido en base a datos epidemiológicos, económicos y sociales. Difícil también aislar del contexto político ese camino. En Mendoza analizan cómo habilitar zonas o actividades, pero necesitan el aval presidencial para ello. En las últimas semanas comenzó a agrietarse la "unidad política" que hubo al inicio de la pandemia. La primera grieta se abrió con algunos sectores productivos y luego con la política.

En la oposición hay, también, quienes tensan la cuerda para no permitir que el Presidente decida solo y exigen más participación de otras fuerzas representativas y sectores. Por ahora el Presidente no cede en lo político.

Incluso no hubo convocatoria a los otros poderes. Alberto concentra el poder. El Congreso no funciona y la Justicia tampoco, donde no habrá flexibilización de cuarentena. A nivel nacional el Poder Ejecutivo sigue funcionando a través de DNU, una posición cómoda para quien conduce pero que le carga una responsabilidad institucional enorme.

Señales

La flexibilización del aislamiento no alcanzará a los grandes núcleos urbanos como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, el Gran Mendoza, Entre Ríos, entre otros. Pero sí podría ejecutarse en pueblos o incluso en sectores específicos. Antes, el pedido debe ser justificado y con un protocolo de acción.

El Presidente mencionó por primera vez la necesidad de ayuda a la clase media y dijo que habría alguna señal para ellos. Pero. otro dato relacionado con la política que surgió de la conferencia de prensa es que el Presidente no descarta sumar impuestos como mecanismo de financiamiento. "Conozco el proyecto de Máximo", dijo cuando le preguntaron sobre la propuesta de gravar más a algunos sectores.