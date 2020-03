María Luján Rey: "De Vido debería cumplir la condena de 5 años y 8 meses"

Pese a que fue condenado en diciembre de 2018, aún la Cámara Nacional de Casación Penal aún no se expidió sobre la condena de 5 años y 8 meses establecida por el Tribunal Oral Federal 4 contra el ex superministro de Cristina Kirchner, Julio De Vido, quien ayer fue noticia por quedar libre, pero no de esta causa, sino de otra, la vinculada con el Yacimiento de Río Turbio. Entrevistada por "Uno nunca sabe", María Luján Rey, madre de una víctima de la tragedia de Once, expresó su malestar con la Cámara Nacional de Casación por no dejar firme aún la sentencia del tribunal que llevó el caso de la tragedia de Once.

"Julio De Vido ha sido enjuiciado y condenado por la tragedia de Once. Nunca estuvo en prisión preventiva. Si la Cámara de Casación hubiese confirmado la condena por la tragedia de Once, Julio De Vido debería estar preso cumpliendo condena de 5 años y 8 meses", recordó.

Por la tragedia de Once, la justicia encontró a De Vido como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta, por un lado, y por otro, el ex ministro de Planificación Federal había sido absuelto por la acusación de estrago culposo, ya que no lo encontraron responsable de las 52 muertes del siniestro ferroviario, ocurrido el miércoles 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas y 789 resultaron heridas.

"Es una condena que se dictó en diciembre de 2018. La Sala 2 ya está en sobradas condiciones para dejar firme esta condena. Es inconcebible que no haya un tiempo reglamentado para que una sentencia quede firme. Hay causas que han llevado 20 años para que la sentencia quede firme. Eso no es justicia”, afirmó la mamá de Lucas Menghini Rey a MDZ Radio..

