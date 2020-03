¿Qué debo tener en cuenta a la hora de gestionar mi jubilación?

Es conveniente organizar nuestro retiro laboral para evitar improvisaciones que nos puedan perjudicar al momento de jubilarnos y para ello es necesario definir cierto temas. MDZ habló con la abogada Nora Stocco, quien formuló una serie de cuestiones que deberíamos tener en cuenta cuando nos vamos acercando a la edad de jubilarnos.

LA ACREDITACIÓN DE SERVICIOS: Debemos ofrecer pruebas para acreditar los servicios, distinguir las pruebas importantes de la irrelevantes. Saber qué reunir y qué guardar. En el caso de que sólo haya prueba accesoria, se deben dejar acreditados los servicios antes de llegar a la edad jubilatoria.

EL CÁLCULO DEL HABER: Examinar qué aportes incluir y cuáles no en el cálculo del haber jubilatorio, como también si se registran aportes mixtos, es decir aportes provenientes de servicios realizados en relación de dependencia y otros aportes de autónomo o monotributista.

LOS REGÍMENES ESPECIALES: También hay que tener en cuenta los distintos regímenes especiales, que tienen distintos requisitos tanto en la determinación del haber como en la determinación del derecho, por ejemplo el Régimen Docente, entre otros.

EN CASO DE LOS RETIROS POR INVALIDEZ: Se verifica qué enfermedades son invalidantes y cuáles no. Se deben conocer los métodos de evaluación de comisión médica. La regularidad laboral.

MORATORIAS: Es la posibilidad de pagar extra-temporariamente aportes que no se hayan realizado en el momento correspondiente. De manera tal que se verifica que la persona cumpla con los requisitos que se requieren para jubilarse, se evalúa qué se puede regularizar.

En otras épocas, las MORATORIAS las podía solicitar cualquier persona. Por el contrario, en la actualidad, se debe pasar primero por una Evaluación Socioeconómica donde se analiza el estado de vulnerabilidad de la persona, qué períodos pueden incluirse en la moratoria y cuáles no.

Para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) primero hay que pasar dicha Evaluación, donde se refleje el estado de vulnerabilidad económica de la persona.

Es necesario contar con un profesional que asesore en materia previsional, debido a que muchas veces sucede que las personas no están bien económicamente pero la Anses rechaza la solicitud de la Pensión. Por ejemplo en el caso de una persona que haya utilizado la tarjeta superando cierta cantidad de monto y que esta persona se dirija sin asesoramiento jurídico a la Anses, podría ocurrir que no le otorguen la PUAM.

Otro ejemplo es el caso de alguien que tenga un auto o una casa y esto no necesariamente quiere decir que esta persona tenga un buen pasar monetario. Entonces, a partir del requisito de la Evaluación Socioeconómica se determina si la solicitud es válida o no.

LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA: La evaluación será efectuada por Anses, tanto respecto del interesado en adherir al régimen de regularización de una deuda como para el caso de solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Hay parámetros para realizar esta evaluación y existe posibilidad de enmendarlo. Desde marzo se han actualizado los montos topes de control.

JUBILACIONES INSALUBRES: Se estudia en los casos que no se tenga la totalidad de los años insalubres. El haber no es diferencial.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN LA JUBILACIÓN: Mínimo no imponible especial para los jubilados y forma de aplicarlo en caso de doble prestación. Juicios para levantar la retención. -Beneficiarios puros del ex Régimen de CAPITALIZACIÓN: Derecho a cobrar el haber mínimo (juicios) y Derecho a los mismos aumentos por Movilidad del Régimen Público.

La doctora Stocco, agregó que existen muchos otros temas para analizar, entre ellos: ¿Cómo determinar el derecho en pensiones por proporcionalidad?- ¿Cuándo debemos necesariamente iniciar acciones judiciales en contra de ANSES?- ¿PAMI es la única obra social a la que puede acceder el jubilado o pensionado? ¿Es obligatoria?

Como se puede advertir la complejidad del sistema es importante y la manera en que gestionemos estas cuestiones condicionarán nuestro futuro. Una persona sin conocimientos no posee las herramientas necesarias para establecer una estrategia que le permita optimizar su retiro. Es importante consultar a un profesional especializado que lo asesore, analice su situación particular y lo aconseje sobre cuál camino debe elegir al momento de solicitar una prestación.

Existe una Comisión de abogados previsionales y estudios jurídicos con dicha especialidad, pudiéndose consultar por los mismos, en el Colegio de Abogados de Mendoza.



Según estudios recientes, la Jubilación Mínima de Argentina no es suficiente para comprar la Canasta Básica

Al mes de marzo, Anses oficializó la jubilación mínima en $15.892. A su vez, un relevamiento realizado por la ONG CESyAC (Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor), evaluó que en febrero del 2020 una pareja de jubilados necesitó $35.721,18 para acceder a la Canasta Básica. Es decir que con dos jubilaciones mínimas, no les alcanzaría para pagar esta Canasta Básica.

En este mismo sentido, Gloria Dávila, secretaria del Partido de los Jubilados, Pensionados y Discapacitados aseguró que el recorte sufrido en las Jubilaciones a partir del la Ley de emergencia económica sancionada en diciembre del 2019, va en detrimento de la salud y alimentación de los obreros jubilados. “Una de las injusticias que padecemos los jubilados se estableció a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Ley 27.541) que ordenó un recorte de dinero a las jubilaciones” aseguró.

Dicha ley, en su artículo 55, determinó la suspensión por 180 días de la movilidad que había sido fijada en la Ley N° 27.426 del año 2017. Durante ese plazo, el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos.

Desde el Partido de los Jubilados afirmaron que esa Ley estaría violando derechos constitucionales establecidos en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, donde se agrega el Pacto de San José de Costa Rica y, en particular, al protocolo de El Salvador, respecto a la “intangibilidad” de los haberes de los adultos mayores. Además que contradice la normativa establecida en Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos del adulto mayor, respecto a que no puede existir “regresividad” en los derechos ya adquiridos.

Otro de los temas que salen a la luz en lo referente a la materia previsional es la posibilidad de la suba de la edad jubilatoria. Al respecto, Pablo Silva miembro del Partido de los Jubilados, expresó: “Subir la edad jubilatoria, significaría un gran retroceso porque una persona despedida o cesanteada de su trabajo no tiene la posibilidad de conseguir otro empleo. En mi caso fui cesanteado del Banco Mendoza y luego de eso no pude conseguir trabajo fijo. Salí a hacer tapicería y ahora está esa posibilidad porque el material es carísimo en este momento. Entonces, no nos podemos jubilar porque no tenemos la edad todavía. Creo que tanto el gobierno como los privados deberían tener una reglamentación donde haya cupo laboral para la gente de edad mayor”.

Gloria Dávila, también, hizo referencia a la necesidad de analizar la situación particular de las mujeres trabajadoras. “ La mujer no solamente trabaja sino que también atiende a la familia, cuida sus hijos, se queda haciendo los quehaceres hasta tarde y luego en la mañana es la primera en levantarse para ir a trabajar. No se le puede pedir que encima tenga que prolongar esta situación hasta los 65 años de edad. Hay muchas mujeres que a los 65 no podrán hacer el esfuerzo físico de seguir trabajando, por los problemas de salud ”.

A muchos les ocurre que prácticamente reciben la jubilación y al poco tiempo mueren debido a las condiciones de salud que tienen a esa altura de sus vidas. Luego de tantos años de trabajo y de aportar al sistema no alcanzan a disfrutar de estar en la casa o descansar” sentenció Dávila.

Partido de los Jubilados, Pensionados, Retirados y Discapacitados

En la actualidad, la dirección partidaria provisoria se encuentra en 25 de Mayo 1243 de Ciudad, Mendoza. Se pueden afiliar todas las personas mayores 18 años de edad. Secretaria General del Partido: Gloria Dávila. Teléfono: 2614721537