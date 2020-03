"Los regresos al país están suspendidos", dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "por ahora los regresos" al país "están suspendidos" y les pidió a los que permanecen fuera de la Argentina que esperen.

El jefe de Estado brindó una entrevista al programa Cortá por Lozano donde se expresó sobre diversos temas vinculados a la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, entre ellos el de los vuelos para argentinos que están varados en distintos países.

"Los que la están pasando mal, les garantizo que vamos a ayudarlos a sobrellevarla de la mejor manera posible, es una tormenta que pasará y algunos quedarán más mojados que otros pero todos la pasaremos", expresó Fernández.

Puntualmente sobre los argentinos que esperan volver al país, dijo: "Por ahora hemos decidido no ingresar más gente al país hasta que nos organicemos. Ya di instrucciones de que ayuden con recursos a quienes se encuentran en el exterior, pero van a tener que esperar un poco".

uD83DuDCAC "Por ahora hemos decidido no ingresar más gente al país hasta que nos organicemos. Ya di instrucciones de que ayuden con recursos a quienes se encuentran en el exterior, pero van a tener que esperar un poco" Mirá la entrevista en https://t.co/U03j9GS5By @alferdezprensa pic.twitter.com/fYfO8ZIOSX — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) March 25, 2020

Además, se pudo saber que en caso de que deban regresar, tendrán prioridad absoluta los mayores de 65 años, por formar parte del grupo de máximo riesgo respecto del contagio del virus Covid-19.

Más de 10.000 argentinos esperan volver

Fuentes de la Cancillería concretaron que se estima que quedan "al menos" 10.000 afuera. "Por ahora los regresos están suspendidos y la entrada por las fronteras también", aseveró Fernández, que matizó que se está tratando de reglamentar "solamente el ingreso de los mayores de 65 años, porque son los que más riesgo tienen".



El resto de personas, insistió, deberán esperar. "Y ya los iremos a socorrer cuando el riesgo argentino sea manejable", agregó.



A la pregunta de si cerrará el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires (Ezeiza), el más importante de Argentina, el mandatario afirmó que "no es que se cierre", sino que simplemente no está operativo porque no se están autorizando vuelos.