Cuarentena, el día después: por qué hoy es clave para saber cómo sigue la pandemia

Hoy es un día clave en la estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus en Mendoza. Es la primera jornada hábil de aislamiento total con nuevo horario de comercio y tras la aparición de los primeros casos de la enfermedad en la provincia. Lo será para evaluar si es necesario ser más restrictivo en cuanto a las actividades permitidas y horarios. Pero más para planificar el futuro inmediato: es un hecho que el aislamiento se va a extender.

En el Gobierno evaluarán cómo responde la gente a las restricciones: si como hasta el viernes, cuando había largas colas innecesarias en todos lados, o como ayer, con el Gran Mendoza casi fantasma. En las primeras horas del día, la tendencia no es positiva.

En Mendoza esperarán a que sea el Presidente el que anuncie la extensión de la cuarentena para no romper el orden. Sin embargo, ya se trabajan escenarios posibles para, llegado el caso, restringir al máximo la circulación, el comercio y mantener las escuelas cerradas.

Así, por ejemplo, van a activar canales audiovisuales para brindar clases en distintos niveles. Si se estira, como es casi un hecho, las clases virtuales podrían incluir algún sistema de evaluación. Ya hay escuelas adaptadas que, por ejemplo, toman asistencia vía WhatsApp y ponen rigor en el cumplimiento de las pautas.

El final de la primera etapa de la cuarentena se va a solapar con el inicio del cambio en el estado del tiempo y también de la aparición de los brotes de enfermedades estacionales (que esperan se vean impactadas también por la restricción de la circulación y la suspensión de clases). Por eso la idea de "aplanar la curva" será más fuerte y para ello sería inevitable mantener el aislamiento.

Pero en el plan aparecieron problemas impensados, como el vedetismo político. La actitud que tomó el intendente de Las Heras Daniel Orozco sorprendió y sacó de carril hasta al gobernador Rodolfo Suarez. La bronca es porque al difundir las imágenes de las camas dentro del Polimeni rompe la estrategia de comunicación de la crisis y adelanta pasos. El Gobierno hizo un censo de recursos disponibles y pidió que las municipalidades acondicionen espacios para, llegado el caso, puedan ser usados para algún tipo de asistencia.

Lo que el coronavirus revela

Los gimnasios, hoteles y otras habitaciones no van a ser destinados para personas con coronavirus. Sí, para personas que requieran ser aislados y no tengan lugar. Para planificar, se tensionan los escenarios posibles para determinar qué recursos son necesarios. Si la cantidad de casos sospechosos se multiplican, sí será necesario lugar para asistir a quienes tienen síntomas, no son graves y no tienen lugar para aislarse.

La pandemia no solo genera problemas nuevos, sino que resalta las dificultades estructurales que tienen las comunidades. Y en Mendoza el hacinamiento es uno de ellos: el 7,5% de los hogares y más del 10% de la población viven hacinados. Ese indicador mide la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de habitaciones de uso exclusivo. El hacinamiento crítico es cuando en el hogar hay desde cuatro personas por cuarto. En esas condiciones, no es posible prevenir la transmisión de ninguna enfermedad.

Lo mismo ocurre con la asistencia de salud y otras carencias. Las personas que tienen obra social deberán pedir asistencia domiciliaria cuando los síntomas sean leves y no requieran internación. En Mendoza la mitad de la población tiene cobertura, pero la mayoría depende de PAMI y de Osep; obras sociales atadas a la capacidad de respuesta del propio Estado.

Caso por caso

La vigilancia epidemiológica que se realiza aún tiene como principal carencia la demora en los diagnósticos, cuestión que se salvará cuando lleguen los reactivos y se habilite el laboratorio del Hospital Lencinas para realizar los test. En paralelo también se prepara uno en San Rafael.

Los 5 casos confirmados están todos dentro de los parámetros esperables, es decir sin que haya sospecha de circulación del virus. Y la cantidad de personas que son internadas por síntomas por ahora es manejable. La ecuación entre quienes son dados de alta y los nuevos ingresos es equilibrada.

El análisis de la evolución de la pandemia en el país sirve para prepararse.