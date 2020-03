Coronavirus: Florencia K pidió no ser "paranoicos sino responsables"

Mientras esperaba la llegada de su madre, Cristina Fernández, quien viajó nuevamente a Cuba, Florencia Kirchner utilizó su cuenta de Instagram para referirse a su salud, la coyuntura argentina y, como no podía ser de otra manera, del famosísimo coronavirus.

"No hay que ser paranoicos, hay que ser responsables. La casa es uno de los grandes espacios políticos". De esta manera, la joven instó a la gente a permanecer en sus viviendas como forma de prevención frente al coronavirus.

Desde su tratamiento médico en Cuba, Flor llamó a adherir a las medidas del gobierno de Alberto Fernández y resaltó que la lectura es buen pasatiempo para la cuarentena.

En el mismo posteo, destacó una frase de los Diarios, de Franz Kafka: "'Estoy intranquilo y venenoso. Franz Kafka y una línea que me vuelve loca". Y acompañó la publicación con una foto de ella en una cama cubriéndose parte del rostro con el libro.

"#LeoYMeDivierto. Estos diarios los avanzo lenta, interviniéndolos con escritura, otras lecturas. Los leo de manera aleatoria, nunca en orden. Y todo esto ocurre desde mi cama".

"Lo que sucede ahora es social. Estoy en uno de los países más seguros dentro de este contexto por lo que puedo vivirlo más tranquila, a pesar de, hipocondríaca -abrazo fuerte con agua y jabón a los que son como yo-. La casa es uno de los grandes espacios políticos. No por nada, el Peronismo puso mucho en la obra pública y construyó tantas", escribió la realizadora audiovisual y guionista.



La hija de Néstor y Cristina dijo que "desde acá también tomo las medidas de salud, porque sé que te podés enfermar fuerte. Ya hace bastante lo sé, inclusive sin una pandemia. No nos cuesta nada ser socialmente responsables, y ahí es cuando pienso en la responsabilidad afectiva que tanto venimos hablando desde algunos feminismos. No hay que ser paranoicos, hay que ser responsables. #LaVidaEsCuerpoACuerpo".