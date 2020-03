Fotomultas: denuncian que quieren quitarle las multas a taxistas pero no a particulares

El sistema de fotomultas en el departamento de Las Heras ha generado quejas desde el primer día. Si bien hasta el momento desde el municipio aseguraron que funciona bien y no tiene desperfectos, esta semana se viralizó un audio que genera aún más sospechas sobre los fines recaudatorios de la medida. En concreto, el director de Prensa y Comunicación de Las Heras les informa a taxistas y remiseros que revisarán las multas que les han labrado, pero que no digan nada porque no tendrán la misma consideración con el resto de la ciudadanía. Es decir, sugiere que a los profesionales podrían quitarle las multas, pero sin que se entere el resto de la población afectada.

"Yo les voy a sugerir que no digan que vamos a revisar las multas, porque si no va a pedir toda la ciudadanía que se revise", manifestó ante una decena de trabajadores y la conversación fue grabada por uno de los asistentes. "Se los digo para ustedes sepan que se va a hacer la revisión, pero en el discurso para afuera se va a sostener que el sistema funciona bien. Si no, se nos va a venir todo el mundo a pedir el derecho de revisión", manifiesta el funcionario.

Específicamente, subraya que para el público se seguirá insistiendo con la precisión con que se aplican las fotomultas y les remarcó a los taxistas que no se alarmen si escuchan al director de la Guardia Urbana de Las Heras diciendo en los medios que todo funciona bien y no revisarán multas. "Si Sergio Cornejo sale por los medios va a decir lo que ya decimos: que hay que pagar las multas", destacó.

Justamente, en las últimas semanas Sergio Cornejo ha sido el encargado de defender el sistema de fotomultas que se aplica en el Acceso Norte y que tantas quejas ha generado. "Son todas correctas las fotomultas que se hicieron en Las Heras", remarcó hace una semana en diálogo con el programa Sonría, lo estamos filmando en MDZ Radio.

El enojo de gran parte de los afectados tiene que ver con los montos que deben abonar por supuestas infracciones que afirman no haber cometido. Las multas son de 17 mil pesos pero si se pagan dentro del plazo de pago voluntario quedan en 10.200 pesos.

Un remisero que estuvo presente en la reunión con autoridades de Las Heras aclaró que no están en contra de las fotomultas sino de que se apliquen mal. "Tienen solamente fines recaudatorios", subrayó. "El municipio aplica este sistema para recaudar fondos. No tiene injerencia ni en el mantenimiento de la ruta ni de la red de semáforos pero aplican las multas. Para hacer fotomultas debían modificar los semáforos pero empezaron a utilizar el sistema sin contemplar las recomendaciones de transporte", agregó en referencia, por ejemplo, a la falta de relojes temporizadores en los semáforos para poder determinar si un vehículo pasó en rojo o en amarillo.

"En la reunión se dijo que se iban a revisar las multas de taxis y remises. Pero nos sugerían que quedara entre nosotros para evitar una ola de particulares. Textuales palabras del vocero de prensa del municipio", confirmó el chofer de remís Jorge Astudillo.