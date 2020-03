Protestas por las irregularidades en la aplicación de las fotomultas en el Acceso Norte

Luego de la rotonda del avión y circulando por el Acceso Norte los semáforos están acompañados por las cámaras de registro de imágenes que aplican las llamadas “fotomultas”. Por allí transitan diariamente una gran cantidad de vehículos y son multitudinarios los casos donde conductores han recibido estas multas. Se realizó una protesta en contra de las irregularidades en la aplicación del sistema de fotomultas ya que, para muchos de los manifestantes es utilizado por el Municipio de Las Heras como “una especie de trampa para recaudar”.

La manifestación estaba conformada principalmente por choferes de taxis y remises debido a que son los más afectados por esta medida. Esta movilización se desarrolló en la Ruta 40 y Manuel A. Saez y se reclamó, también, la falta de temporizadores que ofrezcan la cuenta regresiva del cambio de luces de los semáforos.

La Municipalidad tiene la potestad de controlar el tránsito a través de la ley 9.024, que transfirió esa responsabilidad a las comunas. Por eso, Las Heras tiene su propio juzgado de tránsito.

Abel Javier Martínez, es empleado de una línea aérea por lo que debe circular por este tramo para llegar a su trabajo. En los 4 meses de aplicación de este sistema de multas ya le han llegado 2 fotomultas, la primera de $7.200 y la segunda de $10.200.

Martínez habló con MDZ: “Los problemas en la Ruta 40 no ocurren por una mala maniobra de los conductores, sino que se debe a que no hay una referencia para que el conductor sepa en qué momento va a cambiar el semáforo. Entonces es evidente que está todo pensado para recaudar, por eso el semáforo no tiene temporizador. Cuando el automovilista ve que el semáforo cambia a amarillo frena para evitar la fotomulta y el conductor del auto que va atrás no tiene forma de anticipar que el auto de adelante va a frenar de golpe. Esta situación viene provocando una gran cantidad de accidentes. Realmente este sistema es una máquina de recaudación para la Municipalidad de Las Heras” aseguró el empleado de la aerolínea.

Frenadas bruscas, choques y problemas

Según choferes de taxis y remises consultados, muchas veces lo que les ocurre es que cruzan el primer semáforo en verde y a unos metros está el segundo semáforo en amarillo, entonces frenan en el segundo semáforo por lo que quedan en la llamada “isla” esperando la luz verde del segundo semáforo pero a pesar de maniobrar correctamente han sido multados.

A muy pocos metros del Acceso Norte sobre calle Independencia se encuentra el Control de la línea 600. Allí explicaron que para poder frenar un micro se requiere más distancia que la necesaria para un auto. Les ha ocurrido que en todas las imágenes de fotomultas que han recibido se puede ver a los choferes pasando el primer semáforo en rojo porque los choferes no alcanzan a prevenir con anticipación que el semáforo está por cambiar, pero que ya en el segundo semáforo sí se detuvieron en luz roja. En las fotografías tomadas se visibiliza que la mayoría de los conductores de micros quedan en la llamada "isla" esperando que el segundo semáforo cambie a luz verde.

Actualmente, los cruces donde están las cámaras de registro de infracciones del Acceso Norte se ubican en las intersecciones de las calles Pescadores, Pedro Pascual Segura, Manuel A. Sáez, Independencia y acceso al Aeropuerto.