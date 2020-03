Cuáles fueron las palabras más usadas por Alberto en su discurso

"Argentina", "todos", "desarrollo" y "deuda" fueron algunas de las palabras más utilizadas por el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso nacional.



En una alocución que se extendió durante más de 80 minutos, el primer mandatario hizo un racconto del estado en que recibió la administración pública, especialmente en materia económico-financiera y trazó los ejes de su gestión durante el 2020, al tiempo que anunció el envió de un proyecto de reforma judicial y otro para legalizar el aborto.



Las alusiones a la Nación se repitieron bajo diversas fórmulas y expresiones: Fernández habló de Argentina, del país y de la República en más de 80 ocasiones.



Respecto de lo económico, no es casual que "desarrollo" haya sido el quinto término más utilizado con 21 menciones y que, de muy cerca, lo siga "deuda", con 18.



Mientras que “economía” fue dicho 9 veces y “hambre” 6, el “Fondo Monetario” y los “acreedores” sólo estuvieron en boca de Fernández en 3 ocasiones



La reforma judicial fue, por otra parte, un tópico central del discurso y por eso los términos que en ella se referencian suman hasta 31 apariciones.



Por otra parte, el esperado anuncio de envío de un proyecto de ley para la legalización del aborto tuvo, en diversos términos, 20 menciones, en 13 ocasiones se habló de la mujer y en 8 de género.



Las jubilaciones y el sistema previsional fueron nombradas por encima de las 10 ocasiones.



Finalmente, el Presidente hizo algunas referencias a hechos y personajes históricos: 2 veces nombró a la "dictadura", 2 veces citó al ex presidente Raúl Alfonsín, 3 veces nombró a Manuel Belgrano, 1 vez al ex mandatario Néstor Kirchner y 1 vez a Juan Perón.