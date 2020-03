Alberto enviará en 10 días un proyecto para legalizar el aborto

El presidente Alberto Fernández anticipó hoy que enviará dos proyectos de ley al Congreso, uno para legalizar el aborto y otro para instaurar el Plan de los 1000 Días para el cuidado de embarazadas, niñas y niños, y anunció el lanzamiento de "un contundente programa" de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado.



Así lo hizo en el marco del discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que fue recibido con "esperanza" por considerarlos una propuesta "integral", por parte de funcionarios, funcionarias, legisladores, legisladoras e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que históricamente promueven esta iniciativa como parte de las reivindicaciones del movimiento feminista.



"El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este", dijo Fernández.



Añadió que "un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y, obviamente, a las mujeres en particular", y postuló que, "en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos".



"Por eso, dentro de los próximos diez días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar", anticipó el Presidente.



Al respecto, Marta Alanis, de Católicas por el Derechos a Decidir e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, dijo que, "si bien no todas estaremos de acuerdo con lo expresado por el Presidente en relación al proyecto del Ejecutivo Nacional sobre aborto, no deja de ser un momento histórico y esperanzador para las que venimos de largos años de lucha por acceder al derecho".



En tanto, Celeste Mac Dougall, integrante también de la Campaña, señaló a esta agencia que "la presentación del proyecto estuvo acorde con algunos de los puntos centrales que nosotras planteamos en relación a las decisiones libres y autónomas de las mujeres y personas con capacidad de gestar, más allá de ser una cuestión de salud pública y una deuda de la democracia".



"Todavía no conocemos la letra del proyecto. Nosotras pretendemos que se debata y sancione el nuestro, porque consideramos que es el que garantiza los derechos humanos de todes, la gratuidad, la ESI (educación sexual integral); que contempla a las adolescentes, a cualquier persona independientemente de su nacionalidad, a las personas con discapacidad, y la interrupción hasta las 14 semanas en cualquier caso y a partir de ahí con causales, y que no contempla la objeción de conciencia", aseveró.