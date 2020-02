Macri cumple 61 años y los saludos son tendencia en las redes

El ex presidente Mauricio Macri cumple hoy 61 años y varios dirigentes de Juntos por el Cambio eligieron las redes sociales para saludarlo con la etiqueta #FelizCumpleGato, que se convirtió en tendencia en Twitter.



Alejado de la actividad política luego de finalizar su mandato el pasado 10 de diciembre, Macri pasará su cumpleaños en Buenos Aires mientras prepara su asunción como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, tras pasar sus vacaciones junto a su familia en la ciudad patagónica de Villa La Angostura.



Entre los saludos por su cumpleaños, se destacaron los mensajes de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y el senador Alfredo De Angeli, entre otros.



Pinedo escribió en su cuenta de Twitter: “Cambio de roles. #FelizCumpleGato!” y publicó una foto junto al ex mandatario.



La ex gobernadora bonaerense también posteó una foto abrazándose con el ex Presidente, junto al texto: “Pasan los años y nosotros seguimos cambiando. Juntos. ¡Feliz cumpleaños Mauricio Macri! Qué tengas un día precioso junto a Juliana, Antonia y toda la familia. Te mando un beso enorme”.



Rodríguez Larreta también le deseó: “¡Feliz cumpleaños Mauricio Macri! Con Bárbara deseamos que pases un gran día en familia”.



Se sumó a las felicitaciones el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien publicó: “¡Feliz cumpleaños @mauriciomacri! Que pases un día hermoso con toda tu familia. Con Analía te mandamos un beso enorme”.



Lucas Delfino, subsecretario de Cooperación Urbana Federal, escribió en las redes: “Feliz cumpleaños Mauricio Macri! Lo mejor para lo que viene. #FelizCumpleGato”.



En otro mensaje con el mismo 'hashtag', De Angeli le agradeció su "valentía, entereza y convicción para cambiar la Argentina" y aseveró que "la historia y el tiempo te pondrán en el lugar correcto".

