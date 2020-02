Alberto Fernández busca inversores en Alemania y se reunirá con Merkel

El presidente Alberto Fernández mantendrá este lunes en Berlín encuentros con representantes de importantes empresas alemanas con inversiones en la Argentina, entre ellas Siemens, Bayer y el Grupo Volkswagen, a los que explicará los planes de su gobierno para reestructurar la deuda del país y reflotar la economía.

En plena gira europea en busca de apoyo político para renegociar la deuda externa con el FMI y acreedores privados, el mandatario sumó a su actividad reuniones con grandes empresarios, algunos de los cuales recibirá en el hotel Regents, su búnker durante su estancia en la capital alemana.

La agenda del Presidente comenzará hoy a las 10 hora local con un encuentro en formato de "mesa redonda" que incluye a un grupo de empresas con intereses en el país, de diferentes sectores, entre ellos ingeniería, tecnología y logística, y que forman parte del Comité de América Latina de Empresas Alemanas (LADW).

Fernández se verá también con directivos de Siemens y Bayer, entre otros, y luego se trasladará hasta un espacio conocido como el Forum Drive del Grupo Volkswagen, que se encuentra a unos 200 metros de su hotel, para reunirse con ejecutivos del gigante automovilístico.

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur estaría también en la mesa de diálogo entre las autoridades de la Argentina y de Alemania, en el marco de la visita oficial del presidente Alberto Fernández a la potencia germana.



El tema se abordaría en un encuentro del canciller Felipe Solá con el ministro de Economía y Energía de Alemania, Peter Altmaier, con el fin de pasar revista a los cuestionamientos a ese acuerdo por parte de la Argentina, informaron a Télam fuentes oficiales.



"No se trata de renegociar, porque no se puede. Pero hay informes públicos y privados que dicen que el acuerdo de libre comercio no serviría para crear empleo o reducir la pobreza", dijeron los portavoces de la delegación argentina.



La discusión se introduciría así en la agenda con Alemania en la gira de Fernández, cuya prioridad es lograr el apoyo de la canciller germana, Ángela Merkel, a los planes del gobierno para la renegociación de la deuda externa.