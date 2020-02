Un caso de alto impacto aumenta el protagonismo de los jueces rebeldes

El protagonismo adquirido por los jueces civiles en las últimas semanas podría crecer más a partir de los avances que habrá en una causa de fuerte impacto para la clase media mendocina.

Fabiana Martinelli, una de las juezas en conflicto con la Corte por el traslado de personal bajo su mando a otro fuero, ha convocado para el 12 de marzo próximo a todos los suscriptores de planes de ahorro de Volkswagen que tienen quejas contra la automotriz por el aumento de las cuotas.

Ese jueves, a partir de las 9, se realizará una “audiencia informativa” en el marco de una acción colectiva iniciada por la jueza Martinelli. A la audiencia se espera que asistan cientos de personas con planes de Volkswagen, ya que el universo abarcado en la acción colectiva multiplica por 10 la cantidad de demandas que la Justicia ha recibido: rondaría las 3.000 personas.

Según creen en el Poder Judicial, tanta gente asistiría a la audiencia que el salón de actos de tribunales no alcanzará para albergarlas y por ello el evento se hará en el auditorio Ángel Bustelo.

La audiencia se iba a hacer una semana antes, pero los festejos de la Fiesta de la Vendimia impedían usar el Bustelo. Esto postergó la fecha.

Pero además, la jueza Martinelli también podría ser la encargada de resolver un amparo colectivo que presentó la asociación Protectora contra el resto de las automotrices grandes (son cinco en total) por los planes de ahorro, con lo cual, todos los reclamos quedarían en sus manos.

La Justicia Federal recibió el amparo de Protectora, pero se declaró incompetente y ese expediente también recayó en el juzgado de Martinelli.

Respecto de los ahorristas de Volkswagen, la jueza Martinelli venía recibiendo desde noviembre del año pasado muchas causas particulares que agrupaban a decenas de personas cada una. También le pasaron por afinidad las causas que estaban en otros juzgados. Todas estaban dirigidas a la automotriz y sus entes financieros, pero no a las concesionarias.

“Ante la magnitud de todo esto, que puede generar un colapso de la oralidad, en febrero decidí colectivizar la causa”, explicó Martinelli a MDZ.

La medida es inusual para la Justicia mendocina e implica tomar de los reclamos individuales lo que es común (el cuestionamiento a la cláusula del aumento de cuotas de los planes) y tramitar una causa que abarcará a “todos los ahorristas de Volkswagen de Mendoza”, sin que cada cual deba demandar o contratar a un abogado.

La mecánica del proceso establece que aquel que no quiera participar en la acción colectiva deberá comunicarlo antes de las sentencia, aunque eso impone costas.

Momento justo

La causa Volkswagen avanzará así en un momento especial para la Justicia. Todos los jueces civiles de la primera circunscripción (30 en total) están en una guerra con la Corte precisamente por la aplicación de la oralidad judicial, sistema que la jueza Martinelli quiere defender.

Los jueces civiles están organizados en tribunales colegiados (cuatro Gejuas) desde hace más de una década. El objetivo de los Gejuas (tribunales de Gestión Judicial Asociada) ha sido agilizar al máximo las causas y los magistrados y sus empleados tienen las estadísticas de su lado.

Según ventiló esta semana el propio presidente de la Corte, Jorge Nanclares, en medio de la mala imagen que en general tiene la Justicia, los juzgados que definen castigos económicos marcan un contraste: el 73 por ciento de las demandas que entran a la Justicia Civil se resuelven en 2 años y la “tasa de satisfacción de usuarios” supera el 95 por ciento.

Jorge Nanclares habló hoy de una Justicia con mala imagen, pero destacó en pantalla la "satisfacción de usuarios" en el fuero civil. pic.twitter.com/VqQdJS83vC — Juan Carlos Albornoz (@Juan_Albornoz72) February 27, 2020

Pero otros fueros del Poder Judicial están muy mal en comparación y por eso una acordada de la Corte (29489) decidió el traslado de la mayoría del personal de los Gejuas a la Justicia de Familia, que son los más congestionados.

La Corte justificó la medida con otra estadística. En 2019, cada juez civil tuvo que atender 288 causas. En cambio, a los magistrados de familia, que son menos de la mitad, les tocó 2.229 expedientes a cada uno.

Lo que estaba fuera de todo cálculo fue lo que ocurrió después. Los jueces civiles montaron en rebeldía en defensa de la oralidad judicial y le reclamaron al presidente de la Corte que ocupe a los relatores que escriben los fallos del alto tribunal en lugar de tocar a los empleados que garantizan el rendimiento de los juzgados civiles.

Van dos semanas de enfrentamientos y hay hasta un amparo de gremios judiciales en el medio. Un conjuez (abogado que ejerce como magistrado cuando los jueces naturales no se pueden hacer cargo) de nombre Sergio Boverman será el encargado de convalidar la validez de la acordada de la Sala Administrativa de la Corte o suprimirla.

En vilo por esta definición, la Corte suspendió este viernes un plenario en el que iba a discutir el traslado de personal de los juzgados civiles. El alto tribunal tiene su propio conflicto adentro: casi la mitad de sus miembros no está de acuerdo con lo que resolvieron sus pares de la Sala Administrativa.

En el medio, los planes de ahorro automotor

Este es el clima pesado que rodea la causa de los ahorristas que maneja la jueza Martinelli, quien ha tomado medidas para demostrar los beneficios de la oralidad, según como la entienden los jueces rebeldes.

La magistrada atendió el reclamo de quienes dicen que la fórmula de actualización de las cuotas en los planes de Volkswagen “es nula y está mal aplicada”. En consecuencia, dictó una medida cautelar que limitó entre diciembre y febrero el valor de las cuotas a pagar.

Martinelli tomó el valor de cuota que se pagaba en abril de 2018 y le aplicó el Coeficiente de Variación Salarial (33 por ciento) hasta el momento de la primera cautelar.

Le agregó en algunos casos la actualización mensual del CVS desde diciembre y todo eso produjo, en general, una disminución del valor de las cuotas.

No todos los que tienen planes están conformes con los valores fijados en el amparo, porque la cuota no bajó tanto. El problema en ese caso es que uno de los componentes de la cuota es el seguro de los autos, que no ha sido cuestionado en la Justicia y, por lo tanto, ha seguido aumentando sin frenos, al ritmo de la inflación.

El amparo, en cambio, afecta los elementos “cuota pura” y “gastos de administración” de los planes de ahorro de la automotriz alemana.

Además, la Justicia suspendió actos de ejecución y la acción colectiva abarca incluso a quienes estén en mora con el pago de cuotas de los planes no terminados.

La empresa ha apelado ante la Cámara de Apelaciones todas las cautelares y la acción colectiva, pero ese reclamo no tiene efectos suspensivos.

En este contexto, la Justicia Civil se prepara para la masiva audiencia del 12 de marzo en el Bustelo. “Queremos explicarles de la mejor manera posible a todos los ahorristas de qué se trata este proceso. No queremos que se quede gente afuera ni que no tenga derecho a preguntar, aunque también vamos a llegar con una serie de medios tecnológicos para que puedan anticipar preguntas”, prometen en los juzgados civiles, que hoy están, por más de una razón, en su momento de mayor visibilidad.