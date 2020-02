Alberto pidió a los jueces que "sean dignos" y no se jubilen

En una escandalosa sesión, la Cámara de Diputados le dio media sanción ayer al proyecto de reforma de las jubilaciones especiales. Según han adelantado desde el Consejo de la Magistratura, de sancionarse la ley que cambia el régimen jubilatorio de los jueces cerca de 150 magistrados podrían presentar la renuncia para jubilarse con los beneficios anteriores a la nueva ley. Desde la oposición aseguran que el objetivo real del proyecto es lograr esas renuncias para designar nuevos magistrados alineados con el frente Todos pero esa versión fue descartada por el presidente Alberto Fernández.

El mandatario aseguró hoy que su gobierno no pretende inducir a ningún juez a jubilarse y pidió a los magistrados que "sean dignos" y que "sigan trabajando" con la convicción de que "tienen que hacer un aporte distinto a la Argentina".



Según manifestó en Radio 10, no hay una intención secreta de forzar jubilaciones. "Yo no tengo ningún interés en que ninguno se jubile y se vaya; nadie está buscando semejante cosa", sentenció.

Una de las postales que dejó la sesión de ayer.

El proyecto que ayer obtuvo media sanción tiene 18 artículos distribuidos en 20 fojas que modifican el régimen previsional especial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, como así también el Régimen Especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.

Entre otras cosas, plantea elevar la edad jubilatoria de 60 a 65 años (en el 2025) pero además, establecer la jubilación en el 82% móvil sobre el promedio de los últimos 10 años, mientras que hoy se determina en base al último haber.También aumenta los aportes adicionales del 11% al 18%.