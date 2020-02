Scioli defendió la insólita maniobra en el Congreso para dar quorum

El diputado del Frente de Todos, Daniel Scioli ratificó que presentará su renuncia el 2 de marzo y explicó que decidió participar de la sesión que se realiza en la Cámara baja porque debe "cumplir" con su tarea hasta que quede "formalizada" su designación como embajador en Brasil.



Scioli fue uno de los 129 legisladores que conformaron el quorum para habilitar la sesión para debatir el proyecto de reforma de las jubilaciones de privilegio de la Justicia y el servicio exterior, pero su presencia fue objetada por Juntos por el Cambio que señaló que no podía participar por haber sido designado embajador.



"Era mi responsabilidad cumplir con mi tarea de diputado hasta que esté formalizada mi designación como embajador en Brasil", replicó Scioli y advirtió que, recién asumirá su rol como embajador, "cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial" con su designación.



La conformación del quorum fue denunciado de "inválido" por el interbloque de Juntos por el Cambio, que anunció que presentará una demanda en la Justicia y abandonó el recinto de sesiones.



"La actitud del presidente de la Cámara, Sergio Massa, fue la correcta, de abrir la sesión cuando se había ya conformado el quorum", declaró Scioli, quien explicó viajó a Brasil para empezar a "trabajar", pero que su designación aún no está formalizada.



"El diputado Mario Negri dice que se me vio en Brasil y esto es así porque empece a trabajar debido a la delicada situación que atraviesa nuestra industria por la necesidad de exportar, de armonizar el vínculo con Brasil, pero en todo momento me acompañó quien está a cargo de la embajada", comentó Scioli en declaraciones formuladas a la prensa.