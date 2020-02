Diputado mendocino denunciará a Scioli por "usurpación de títulos"

El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados afirmó que con la maniobra de Daniel Scioli y del oficialismo para reunir el quorum para tratar y luego dar media sanción al proyecto sobre jubilaciones de privilegio se "decidió vulnerar al Congreso argentino".

"El Poder Legislativo es la casa de la democracia, por eso es tal la gravedad de lo acontecido que casi no registra precedentes en nuestra historia constitucional", expresaron a través de un comunicado de prensa.

El diputado nacional Federico Zamarbide anunció en "Sonría, lo estamos filmando" de MDZ Radio que se viene una denuncia penal por usurpación de títulos contra Daniel Scioli: "Es inmoral este doble rol de diputado y embajador. Elegimos retirarnos. Estamos realizando una denuncia penal sobre usurpación de títulos. Hacemos la presentación en la justicia para que defina esto. En este caso es por la usurpación de títulos como diputado nacional. Tengo noticias de medios brasileros que lo reconocen como embajador".

Hola @danielscioli según la noticia que compartís los brasileros te consideran Embajador. Perdón si no te felicité en tu nombramiento. https://t.co/4QG2LMWg3I — Federico Zamarbide (@FZamarbide) February 27, 2020

Escuchá la entrevista completa:

"Estamos de acuerdo con la eliminación de privilegios, pero más allá de la cuestión de fondo, le pedíamos un artículo que evitara ir sobre la Justicia para impedir el vaciamiento del poder judicial. Y se negaron al pedido" — MDZ Radio (@mdz_radio) February 27, 2020

En el comunicado emitido por el interbloque Juntos por el Cambio nombra a Daniel Scioli ya no como diputado, sino como embajador y aclaran que el diputado mendocino José Luis Ramón votó a favor del gobierno nacional:

"El oficialismo contó con la colaboración de 15 diputados de otros bloques: Pablo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo, de Córdoba; Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach, de Misiones; José Luis Ramón de Mendoza; Nicolás del Caño y Romina del Pla de provincia de Buenos Aires; Alma Sapag de Neuquén; Luis Di Giácomo de Río Negro; Beatriz Ávila de Tucumán; Antonio Carambia de Santa Cruz y Pablo Ansaloni también de Buenos Aires", detallaron.



Y, agregaron: "Así todo, no consiguieron el quórum reglamentario sino urdiendo una maniobra absolutamente ilegal al contabilizar para el mismo la presencia de Daniel Scioli, quien ha venido desempeñándose públicamente como embajador ante la República Federativa del Brasil, presentándose como tal ante el propio presidente Jair Bolsonaro. No solo eso, la propia Cancillería argentina le dio tal tratamiento en sus publicaciones oficiales".



"El embajador Scioli, por imperio del artículo 72 de la Constitución Nacional, no podía ocupar una banca. El Poder Ejecutivo Nacional nombró a los embajadores con acuerdo del Senado otorgado en la sesión del 20 de febrero", señalaron.