El tema Presupuesto se coló en el inicio de clases

A pesar de que el acto tenía como epicentro la Educación, el debate por el Presupuesto 2020 se coló en la escuela como una réplica inevitable. Por un lado, el gobernador Rodolfo Suarez salió a decir que siente vergüenza de la negativa al endeudamiento del préstamo que estaba aprobado por el BID y por el otro la senadora Anabel Fernández Sagasti lo acusó de no aceptar el rollover que le ofreció el peronismo. Curiosamente, ambos coinciden en que todo puede cambiar en el debate en la Cámara de Senadores pero ninguno parece dispuesto a ceder en su postura.

La puerta de entrada para que el gobernador hable de Presupuesto fueron las obras de infraestructura escolar. "Habíamos previsto endeudamiento para infraestructura escolar. Una buena infraestructura hace a una buena educación", subrayó el gobernador y se mostró entusiasmado con que en la Cámara de Senadores prime la sensatez y se apruebe la toma de deuda.

"El presupuesto está en la Cámara de senadores y se dará en ese ámbito la discusión. Apostamos a la sensatez. Cuando finalizan las elecciones hay que dejar de lado los colores partidarios y hacer lo mejor para la gente. Hacer otra cosa es vergonzante. Nos pagan el sueldo para eso para trabajar por la gente y no por especulaciones políticas", aseveró Rodolfo Suarez y admitió que pese a coincidir en el mismo acto no habló con la senadora Fernandez Sagasti en la escuela Tito Laciar.

"La provincia está bien y pedimos créditos ya otorgados por el BID. Son a 30 años con cinco años de gracia y tasa al 5%. Me da vergüenza no tomarlos por una especulación política de la oposición. No hay otra explicación", adhirió el gobernador y dejó claro que confía en que la postura del PJ pueda cambiar. "Cuantos más obstáculos y palos en la rueda nos pongan, más vamos a apostar por el diálogo y la sensatez", sentenció.

Por su parte, Anabel Fernández Sagasti volvió a mostrarse como figura fuerte del peronismo mendocino. En su discurso el ministro de Educación Nicolás Trotta agradeció la presencia de su amiga senadora y luego del acto fueron juntos a otra escuela en Maipú. Sin ponerese en el rol de líder de la oposición se metió de lleno en el tema presupuesto y culpó al oficialismo de no tener rollover.

"Nuestra posición es clara: habilitar rollover en pesos y colaborar en lo que consideremos necesario para la provincia. Nosotros en Diputados presentamos un proyecto que tiene que ver con eso pero el oficialismo decidió que salga el presupuesto sin el rollover. Fue algo que muy pocos entendieron lo que pasó esa noche", sostuvo.

"Hay que llamar a la calma, al diálogo. Las agresiones hacen que nos desencontremos", remarcó la legisladora nacional allegada a Cristina Fernández de Kirchner.

"El Frente de Todos tenía la semana anterior un despacho propio que lo firmaron todos los legisladores de la Cámara de Diputados. La postura siempre fue la misma y consensuada. Es la que creemos que va a llevar a la provincia a vivir de sus cuentas y no de la fiesta del endeudamiento. Parece que el oficialismo no quiere tener buen diálogo con la oposición", concluyó.