“La mayoría de los argentinos no logra aprender lo mínimo”

Tenemos que reconocernos de que estamos en estado de emergencia. Problemas de cantidad y calidad. No estamos logrando lo mínimo, que es que los chicos comprendan o aprenda. Por ejemplo, el 70% no puede resolver un ejercicio simple de matemática. Desde hace 20 años, los exámenes internacionales vienen indicando que la mayoría de los argentinos no comprende lo que lee. Uno de cada 2 argentinos que van a la escuela están por debajo de la línea de la pobreza. Es correr con desventaja.

Así describió el presente en la educación argentina Manuel Álvarez Trongué, En “Uno nunca sabe”(MDZ Radio), el director del proyecto Educar 2050 abordó detalles de lo que pasa hoy en las escuelas:

La educación argentina es el verdadero riesgo país. "El punto de partida es grave. El 50% no termina la secundaria. La crisis económica y los niveles de pobreza se ubican como los dos grandes detonantes de esta problemática. Los problemas de educabilidad es donde los chicos no logran comprender lo que leen y problemas en matemáticas y ciencias"

Tarjeta AlimentAR. "Estamos en estado de emergencia. Uno de cada dos niños que van a la escuela es pobre. La tarjeta alimentaria es un salvavidas. Hay que pensar y proyectar que el salvavidas sea sólido para que esos chicos estén a flote y luego, enseñarles a nadar".

Educación y política de Estado. Consultado sobre esto, Álvarez Trongué afirmó que “tenemos una Ley (financiamiento educativo) que lo establece desde 2006 y que define a la educación como un derecho humano. Necesitamos despabilar y decir que es una política de Estado. Y a partir de esto, un claro diseño de las metas, monitoreo y rendición de cuentas”.

Gestión Nicolás Trotta. Del ministro de Educación de la Nación opinó lo siguiente: "Me gusta que haya conversación y que se busquen consensos, y (el ministro) lo ha hecho con énfasis, como también ha vuelto a convocar a las paritarias. Lo que falta lograr ahora es concretar los acuerdos que se hagan".

Escuchá la entrevista con Manuel Álvarez Trongué, en “Uno nunca sabe”(MDZ Radio)