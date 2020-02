Renunciaron dos miembros del tribunal que juzga a De Vido y Jaime

Los jueces José Martínez Sobrino y Julio Panelo, integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) N°6, presentaron este viernes su renuncia.

Estos magistrados se suman a la docena que dejaron sus cargos en la última semana por temor a quedarse sin los beneficios que otorga el actual sistema previsional que el oficialismo quiere modificar.

Martínez Sobrino dejó en claro que se trata de un nuevo coletazo por el proyecto del Gobierno para modificar el régimen jubilatorio de los jueces, que en este caso tuvo una repercusión directa sobre juicios orales contra ex funcionarios kirchneristas: "No me gusta verme presionado, con la incertidumbre sobre qué deciden hacer con el régimen jubilatorio. A esta altura de mi vida, con 73 años, no quiero ignorar la jubilación que me va a tocar después de tantos años de aportes".

Estas renuncias impactan directamente sobre el megajuicio oral que acumula cinco investigaciones judiciales que involucran al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, al exministro Julio De Vido y a otros 21 acusados. Precisamente, el expediente por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, la investigación por enriquecimiento ilícito contra Jaime, la defraudación por el tren Belgrano Cargas y otros tres casos que involucran al exsecretario de Transporte.

Estas dos renuncias no son casos aislados. como recuerda La Nación. Al menos siete jueces y siete fiscales federales ya presentaron sus renuncias para cobrar de inmediato sus jubilaciones ya concedidas y no verse perjudicados por el proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso para disminuir sus haberes.

Desde el 14 de febrero, el día en que el Gobierno oficializó la iniciativa, todos los días se suma un nuevo magistrado a la lista de renunciados porque no quieren perder su principal beneficio: percibir una jubilación con el 82% móvil del último sueldo como juez. El nuevo proyecto, en cambio, prevé que se jubilen con el 82% móvil, pero del promedio de su salario de los últimos 10 años, ajustado además por un índice que aún es desconocido.

Mientras tanto, Martínez Sobrino y Panelo continuarán en sus cargos hasta que el Ministerio de Justicia acepte sus renuncias.